Monterrey visitará a las Águilas el sábado 9 de octubre en la cancha del Estadio Banorte

Los Rayados de Monterrey afrontarán su visita al América con dos ausencias importantes en su plantilla, luego de que Stefan Medina y Uros Durdevic quedaran fuera del compromiso correspondiente a la Liga MX, en un encuentro en el que los dirigidos por Matías Almeyda buscarán sumar puntos para acercarse a los primeros puestos de la clasificación.

En el caso de Stefan Medina, el defensor colombiano presentó molestias físicas tras recibir un golpe en la rodilla durante el partido amistoso ante Toluca, disputado en Houston durante la Fecha FIFA. El zaguero trabajó por separado del grupo durante los entrenamientos en El Barrial, situación que terminó por descartarlo para el encuentro frente a las Águilas.

Stefan Medina, jugador de Monterrey | IMAGO7

Por su parte, el delantero serbio Uros Durdevic también presentó problemas físicos que lo llevaron a realizar trabajos diferenciados. Aunque inicialmente su participación se mantenía en duda, todo apuntó a que tampoco estaría disponible para el compromiso ante el conjunto azulcrema.

Las ausencias representan ajustes para Almeyda, quien deberá buscar alternativas tanto en la zona defensiva como en el ataque. Mientras Medina es una opción para reforzar la zaga albiazul, Durdevic representa una alternativa ofensiva para el entrenador argentino.

Uros Durdevic, jugador de Rayados, en lamento tras falla ante Atlante, en el Apertura 2026

Rayados visitará al América este sábado 10 de octubre en el Estadio Banorte, en un duelo en el que el Monterrey intentará conseguir un resultado positivo para mejorar su posición en el Apertura 2026.