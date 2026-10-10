La final de la Talacha entre América Buenavista y Chivas Impulsora ventiló aspectos en el interior

​El gremio arbitral se siente "desamparado" luego de las fuertes críticas que recibió César Ramos Palazuelos por haber acudido a dirigir la final de la Talacha entre América Buenavista y Chivas Impulsora.

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¿Sorpresa entre los silbantes?

​Gente al interior del organismo deslizó a RÉCORD que hay desazón y sorpresa entre los silbantes al darse cuenta de que Ramos Palazuelos no fue designado para la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026.

​El asombro es mayor porque aseguran que su compañero solicitó a la Comisión el permiso para dirigir el encuentro escenificado en el Estadio 'Coruco' Díaz, y cuando se vino el alud de críticas, el propio organismo no defendió en ningún momento a su afiliado. Esto generó sorpresa y un dejo de desamparo, ya que consideran que la CA debió haber fijado una postura.

César Ramos en el Mundial 2026 | MEXSPORT

Molestia

​La molestia no para ahí, ya que en los pasillos de la CA resuena con fuerza la poca participación de árbitros experimentados en el torneo local, lo que profundiza el encono hacia las autoridades del arbitraje encabezadas por Horacio Elizondo.

​En un sondeo realizado por RÉCORD, algún silbante incluso se animó a cuestionar: «¿A quién mató?», en referencia a Ramos Palazuelos, ya que la Comisión no asignó al mundialista sin ofrecer a la opinión pública una postura oficial que sustente la ausencia de César.

César Arturo Ramos Palazuelos, árbitro mexicano | MEXSPORT