El mediocampista pasó de jugar en Monarcas Morelia a ser uno de los estandartes modernos del Atlas

Chivas y Atlas representan dos formas distintas de entender el futbol en Guadalajara y, con el paso de los años, distintos jugadores han quedado marcados por protagonizar capítulos importantes entre ambos equipos. Uno de ellos es Aldo Rocha, actual capitán y referente de los rojinegros, quien pasó de ser un futbolista que alguna vez estuvo en el radar del Rebaño Sagrado a convertirse en uno de los personajes que más rechazo genera entre la afición rojiblanca.

La historia es curiosa porque el destino de Rocha pudo haber sido completamente diferente. Cuando todavía defendía los colores de Monarcas Morelia, el mediocampista estuvo relacionado con un posible movimiento al Guadalajara. El interés no llegó a convertirse en un fichaje y Rocha terminó tomando otro camino.

Poco después llegó al Atlas, donde comenzó a construir una relación cada vez más fuerte con la institución rojinegra. Con el paso del tiempo, aquella posibilidad de vestir la camiseta de Chivas quedó en el pasado, mientras Rocha se consolidaba como uno de los futbolistas más importantes del equipo que, precisamente, representa al principal rival del Guadalajara.

Aldo Rocha, jugador del Atlas, en el Clausura 2026 | IMAGO7

El partido que cambió la percepción de todos

Sin embargo, hubo un partido que terminó cambiando por completo la percepción que muchos aficionados rojiblancos tenían sobre él. El 2 de octubre de 2021, Atlas y Chivas se enfrentaron en una nueva edición del Clásico Tapatío. El partido terminó con victoria rojinegra por 1-0 gracias a un penal convertido por Aldo Rocha.

Después de marcar, el entonces mediocampista del Atlas realizó un gesto llevándose las manos a los oídos frente a la afición de Chivas. La celebración fue interpretada como una provocación por buena parte de los seguidores rojiblancos y rápidamente comenzó a circular como uno de los momentos más recordados de aquella rivalidad. Desde ese día, el nombre de Rocha empezó a generar una reacción todavía más fuerte cada vez que Atlas y Chivas se encontraban en la cancha.

Aldo Rocha, jugador del Atlas, en un Clásico Tapatío ante Chivas | IMAGO7

La generación que conquistó el título

La situación tomó todavía mayor relevancia porque aquella generación del Atlas terminó haciendo historia. Apenas unos meses después de aquel Clásico Tapatío, los rojinegros conquistaron el Apertura 2021 y terminaron con una espera de 70 años sin ganar un campeonato de Liga. Aldo Rocha fue el capitán de aquel equipo y terminó levantando uno de los trofeos más importantes en la historia del club.

Para la afición del Atlas, su figura quedó ligada para siempre a uno de los momentos más importantes de la institución; para la afición de Chivas, en cambio, aquel éxito del rival hizo que Rocha se convirtiera todavía más en un símbolo de todo aquello que querían derrotar en Guadalajara.

Aldo Rocha, en festejo de gol con Atlas, en un Clásico Tapatío ante Chivas | IMAGO7

La rivalidad continuó sumando capítulos y Rocha siguió apareciendo como protagonista en partidos importantes. Uno de los episodios más recientes ocurrió en noviembre de 2024, cuando Atlas y Chivas se enfrentaron en el Play-In. En aquel encuentro, Rocha volvió a cobrar un penal y terminó siendo determinante para que los rojinegros eliminaran al Guadalajara.

El resultado volvió a provocar la molestia de la afición rojiblanca y reforzó la imagen de Rocha como uno de los jugadores que más daño le han hecho a Chivas en los últimos años. Cada gol, cada celebración y cada enfrentamiento entre ambos equipos ha contribuido a alimentar una rivalidad que ya existía mucho antes de la llegada del mediocampista.

En un Clásico Tapatío, los futbolistas no solamente juegan por tres puntos. Juegan por el orgullo de una ciudad y por la posibilidad de convertirse en parte de la historia de su club. Aldo Rocha entendió eso y terminó convirtiéndose en uno de los principales protagonistas de esta rivalidad.