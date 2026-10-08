Paxon Ruffin, la joya mexicoamericana de 16 años de Rayados que ya entrenó con el primer equipo

El mediocampista cuenta con un toque privilegiado y una gran capacidad para jugar por ambas bandas

Paxon Ruffin es uno de los jóvenes talentos que comienzan a llamar la atención dentro de las Fuerzas Básicas de los Rayados. El futbolista de 16 años, nacido el 28 de enero de 2010 en Florida, Estados Unidos, cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense y actualmente forma parte de la estructura juvenil del Monterrey. Su posición principal es la de mediocampista ofensivo, aunque también puede desempeñarse como extremo por ambas bandas.

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Ruffin llegó a Rayados después de pasar por procesos formativos en Florida Elite Soccer Academy, VVV-Venlo de Países Bajos y Silva Select. Se incorporó a la cantera albiazul en 2024 y desde entonces ha tenido participación con distintas categorías del club. Su crecimiento también lo llevó a representar a México en categorías juveniles.

Paxon Ruffin, con los Rayados de Monterrey, en partido ante Santos Laguna | IMAGO7

Sus primeros antecedentes con el Tricolor

Uno de sus principales antecedentes con el Tricolor llegó en el Campeonato Sub-15 de Concacaf 2025, donde fue pieza importante para que México conquistara el título. Ruffin marcó contra Honduras, volvió a aparecer en las semifinales ante Costa Rica y también anotó en la final frente a Estados Unidos, en el triunfo mexicano por 5-0. Rayados destacó entonces su actuación y la de otros tres canteranos que fueron campeones continentales.

Su proceso con las selecciones nacionales continuó en la Sub-16, categoría con la que fue convocado al Torneo de Montaigu en Francia en 2026. Además, en agosto de este año apareció nuevamente en la convocatoria del representativo mexicano Sub-16 para el Torneo Internacional de Canteras de la Liga MX.

Paxon Ruffin, con la Selección Mexicana | IMAGO7

El interés no es exclusivo de México

Pero el interés alrededor de Ruffin no se limita a México. Durante el verano de 2026 realizó una prueba de aproximadamente dos semanas con el Benfica de Portugal, club que, según reportes, ya le había dado seguimiento. También se mencionó interés de equipos de Países Bajos. Posteriormente, Estados Unidos lo convocó a su selección Sub-17, abriendo así una situación particular debido a su doble nacionalidad y su posibilidad de representar a distintos países a nivel internacional.

Ahora, Ruffin dio otro paso dentro de Rayados. El pasado martes fue uno de los juveniles que trabajó con el primer equipo en El Barrial, durante la preparación del conjunto dirigido por Matías Almeyda para enfrentar al América. El entrenamiento representó una nueva oportunidad para que el joven mexicoamericano se acerque al entorno del plantel profesional y continúe mostrando sus condiciones.

Con apenas 16 años, Paxon Ruffin ya acumula experiencia internacional, títulos con México en categorías menores, una prueba en Europa y ahora sus primeras oportunidades de entrenar junto al primer equipo de Rayados. Su desarrollo todavía está en una etapa temprana, pero el mediocampista ya aparece como uno de los nombres a seguir dentro de la cantera albiazul.