Del Bofo Bautista a Ricardo Marín: los festejos de Chivas que hicieron historia en el Clásico Tapatío

Guadalajara ha dejado goles inolvidables ante Atlas

La rivalidad entre Guadalajara y Atlas ha dejado goles inolvidables, provocaciones y celebraciones que trascendieron la cancha. Desde la icónica postura del Bofo hasta los homenajes de las nuevas generaciones, el orgullo rojiblanco también se expresa con los festejos.

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El Clásico Tapatío es mucho más que un partido de futbol. La rivalidad entre Chivas y Atlas ha construido una historia llena de emociones, goles memorables y momentos que permanecen en la memoria de ambas aficiones. Entre ellos destacan las celebraciones de los jugadores rojiblancos, algunas convertidas en auténticos símbolos del orgullo del Guadalajara.

¿Se acuerdan del Bofo Bautista?

Uno de los episodios más recordados es el protagonizado por Adolfo “Bofo” Bautista, quien convirtió el festejo sin celebración en una de las imágenes más emblemáticas de la rivalidad. Su postura, con las manos en la cintura y la mirada hacia abajo, representó una provocación directa hacia el conjunto rojinegro y quedó asociada a su famosa declaración de que no festejaba sus goles ante el Atlas porque lo consideraba un equipo “insignificante”.

Adolfo 'Bofo' Bautista no festeja gol ante Atlas | Captura de pantalla

Años después, esa imagen volvió a cobrar vida gracias a Ricardo Marín, quien durante el Apertura 2023 replicó el gesto en la victoria de Chivas por 4-1 sobre los Zorros. El delantero tuvo una actuación destacada al marcar un doblete y aprovechó la ocasión para rendir homenaje a uno de los personajes más representativos de la historia rojiblanca.

El gesto de Marín demostró que algunas celebraciones no necesitan gritos ni saltos para convertirse en protagonistas. En un clásico, una simple postura puede transmitir historia, rivalidad y un mensaje que la afición reconoce de inmediato.

¿Insignificantes? Ricardo Marín emuló festejo de 'Bofo' Bautista contra el Atlas | ESPECIAL

El ingenio rojiblanco también dejó huella

Aunque el Bofo es uno de los referentes más claros de las provocaciones en el Clásico Tapatío, la historia de Chivas cuenta con otros episodios que reflejan el ingenio y la personalidad de sus protagonistas.

Uno de los más famosos ocurrió en 1955, cuando el histórico portero Jaime “Tubo” Gómez protagonizó una burla que pasó a la historia. Durante una goleada del Guadalajara sobre Atlas, el guardameta se sentó junto a uno de los postes de su portería para leer una revista, en una imagen que simbolizó el dominio rojiblanco de aquella tarde.

Ángel Sepúlveda con Chivas en el Clásico Tapatío | IMAGO7

Décadas después, los homenajes entre compañeros también encontraron su lugar en esta rivalidad. En 2021, Ángel Zaldívar marcó un gol decisivo en el triunfo de Chivas por 1-0 sobre Atlas, realizando un festejo emblemático de Omar Bravo y Adolfo Bautista.

En el futbol femenil también hubo espacio para recuperar la tradición. Durante 2023, Boyi Iturbide se sumó a los guiños al legado del Bofo al reproducir su característica postura frente al conjunto rojinegro, demostrando que los símbolos de la rivalidad también pasan de una generación a otra.

Celebraciones que trascienden generaciones

La importancia de estos momentos radica en que no se limitan al resultado de un partido. Los festejos se convierten en imágenes que circulan entre los aficionados, alimentan las discusiones y mantienen viva la memoria de los clásicos anteriores.

El Bofo Bautista dejó una marca difícil de igualar con su particular manera de celebrar o mejor dicho, de no celebrar ante el Atlas. Ricardo Marín retomó esa historia para conectar con los seguidores actuales, mientras que otros protagonistas han aportado episodios de ingenio, orgullo y emoción.