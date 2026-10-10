El hermano del jugador de Chivas confesó que su apodo surgió gracias al ídolo de Coapa

Pese a que hoy en día es uno de los referentes más importantes de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Roberto ‘Piojo’ Alvarado tiene una interesante historia que podría sorprender a la afición rojiblanca. El hermano del mexicano confesó que su icónico apodo surgió gracias a un ídolo del América.

¿Qué dijo el hermano del Piojo?

A través de una entrevista con Claro Sports, Julio Iván Alvarado, hermano del jugador de las Chivas, fue cuestionado sobre el origen del apodo del extremo del Rebaño Sagrado. En su respuesta, reveló que se debe al exfutbolista argentino Claudio ‘Piojo’ López, quien fue campeón con el América en 2005.

“Le dicen ‘Piojo’ porque, cuando estábamos pequeños, en sus inicios en las escuelitas, a él le gustaba mucho cómo jugaba el ‘Piojo’ López del América y justamente estaba volando. Recién había llegado a México, justamente venía de Italia, y él una vez dijo: ‘Yo quiero ser el Piojo López’, y pues de ahí se le quedó”, confesó Julio.

Piojo López festeja con la camiseta del América | MEXSPORT

Tras la revelación, varios seguidores del conjunto rojiblanco reaccionaron en los comentarios y señalaron que era un alivio que Alvarado se hubiera decantado por Chivas y no por el América. La anécdota fue tomada con humor por algunos aficionados, quienes destacaron la curiosa conexión que existe entre el apodo de uno de los referentes actuales del Guadalajara y un exjugador de su acérrimo rival.

La historia también recordó el impacto que tuvo Claudio López durante su paso por el futbol mexicano. El argentino defendió los colores de las Águilas y formó parte del equipo que conquistó el título del Clausura 2005, una etapa que quedó en la memoria de los seguidores azulcremas y que, sin saberlo, también influyó en la infancia de una de las figuras actuales del Rebaño.

Roberto 'Piojo' Alvarado con Chivas | MEXSPORT

Piojo Alvarado, un personaje desde pequeño

Además de revelar el origen del apodo, Julio Iván también habló sobre cómo era su hermano durante su infancia. Lo recordó como una persona alegre, tranquila y muy apegada a su familia, características que, de acuerdo con su testimonio, siguen presentes en la actualidad, aunque ahora también destaca por su personalidad dentro y fuera de las canchas como futbolista profesional y mundialista.

Siempre, desde chiquito, ha sido así; alegre, muy amiguero. Era más tranquilo antes, muy apegado a mi esposa, y al día de hoy es tremendo, pero no, de pequeño bien, o sea, muy tranquilito. A comparación de hoy, muchos dicen: ‘Ah, es un relajo’, pero pues era muy tranquilo”, añadió.

Actualmente, Alvarado es uno de los futbolistas más reconocidos de Chivas y se ha convertido en una pieza importante para el conjunto tapatío. Su trayectoria con la Selección Mexicana también le ha permitido ganar experiencia en el escenario internacional, por lo que aquella admiración infantil por el atacante argentino terminó convirtiéndose en una anécdota particular dentro de su camino en el futbol.