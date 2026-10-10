América, 110 aniversario: las etapas que construyeron la grandeza de las Águilas

Desde su inauguración hasta épicas finales, los de Coapa cuentan con grandes momentos

Ser el equipo más ganador de México no es nada fácil. La Grandeza del Club América no se construyó de un día para otro; se forjó a través de distintas etapas que comenzaron desde su nacimiento en 1916, continuaron con la construcción de una identidad y alcanzaron su punto más alto con la consolidación de una institución que hoy presume ser, en solitario, la más ganadora del futbol mexicano.

Pero toda gran historia tiene un comienzo

Todo comenzó en 1916

El América nació el 12 de octubre de 1916, después de la unión de los equipos Récord y Colón. Los responsables fueron los primos Rafael Garza Gutiérrez, conocido como “Récord”, y Germán Núñez Cortina, dos jóvenes estudiantes del Colegio Mascarones que tuvieron la idea de reunir a los mejores futbolistas de su escuela para formar un nuevo equipo.

Aquel proyecto que comenzó entre estudiantes terminaría convirtiéndose, con el paso de los años, en una de las instituciones deportivas más importantes de México.

Club América 1924-1925 | MEXSPORT

La llegada de Azcárraga cambió la historia

En 1959 llegó uno de los momentos que marcaron para siempre el rumbo del club. Emilio Azcárraga Milmo compró al América con la intención de convertirlo en una gran institución y darle una identidad mucho más fuerte dentro del futbol mexicano.

Bajo su visión, también tomó fuerza la rivalidad con Guadalajara, dando paso al Clásico de Clásicos, uno de los partidos más importantes y seguidos del futbol mexicano.

El América dejó de ser solamente un equipo de futbol y comenzó a convertirse en una marca, una institución y una forma de vivir el futbol.

Emilio Azcárraga Milmo | MEXSPORT

El primer gran campeonato

La espera por el primer campeonato de Liga en la era profesional terminó en la temporada 1965-66. Con un equipo que comenzaba a tomar protagonismo en el futbol mexicano, las Águilas conquistaron su primer título de Liga de la época profesional al vencer al Veracruz.

Roca y el nacimiento del americanismo

Pero si hubo una época fundamental para construir la identidad que hoy acompaña al América, fue la década de los 70.

José Antonio Roca llegó al banquillo y le dio una personalidad distinta al equipo. El “Maestro” entendió que el América necesitaba jugar y competir de una manera diferente, mientras figuras como Carlos Reinoso y Enrique Borja se convertían en referentes de una generación que marcó al americanismo.

Con ellos, las Águilas conquistaron los títulos de las temporadas 1970-71 y 1975-76, además de comenzar a construir una identidad que trascendió los resultados.

El América ya no solamente quería ganar. Quería hacerlo siendo protagonista, siendo arrogante y orgulloso.

El América campeón en el torneo México 85 | MEXSPORT

Los 80: la consolidación de la grandeza

La década de los 80 terminó de colocar al América en otro nivel. El club conquistó un tricampeonato de Liga entre 1983-84 y 1984-85, además del título del Prode 85, para después conseguir un bicampeonato entre 1987-88 y 1988-89.

Fueron años de dominio, de grandes planteles y de partidos que quedaron para siempre en la memoria azulcrema. Entre ellos está la llamada “Final del Siglo” ante Chivas en 1984, una serie que se convirtió en uno de los capítulos más recordados de la rivalidad entre ambos equipos.

Al finalizar aquella década, el América ya presumía 8 títulos de Liga en la era profesional y se había instalado definitivamente entre los grandes del futbol mexicano.

América Campeón, Verano 2002 | MEXSPORT

El camino para convertirse en el más ganador

La carrera por ser el máximo ganador del futbol mexicano tuvo otro capítulo importante en 2013.

Con el título del Clausura de ese año, conseguido precisamente ante Cruz Azul, el América llegó a 11 campeonatos de Liga y alcanzó a Chivas como los dos clubes con más títulos en la historia del futbol mexicano.

Un año después, en el Apertura 2014, las Águilas conquistaron su duodécimo campeonato y se convirtieron por primera vez en solitario en el equipo más ganador de México. La historia, sin embargo, todavía tendría más capítulos.

Christian 'Chucho' Benítez durante la Final América vs Cruz Aul del Clausura 2013 | IMAGO7

América volvió a separarse de Chivas

En 2018, el América volvió a conquistar la Liga MX. El título del Apertura 2018 significó el campeonato número 13 y permitió a las Águilas recuperar en solitario el liderato histórico después de que Chivas las había alcanzado nuevamente con 12 títulos.

Desde entonces, el América se mantiene como el más ganador,

Llegaron más finales, más campeonatos y una generación que terminó por marcar una época. El Apertura 2023 significó el decimocuarto título de Liga y, posteriormente, las Águilas hicieron historia al conquistar el Clausura y Apertura 2024, convertirse en el primer tricampeón de los torneos cortos.

América Tricampeón | IMAGO7

Una nueva época dorada

El tricampeonato no solamente aumentó la distancia respecto a sus principales perseguidores. También confirmó una etapa dorada para el club.

El América pasó de ser un equipo que durante décadas construyó su grandeza a convertirse en el club que más títulos de Liga ha conquistado en México.

André Jardine, entrenador del Club América | IMAGO7

La historia comenzó en 1916 con dos estudiantes que simplemente querían formar un equipo de futbol. Más de un siglo después, aquel proyecto se convirtió en una institución que ha pasado por distintas generaciones, ídolos, entrenadores, épocas y títulos.

Esa es la Grandeza del América: más de 100 años de historia y una constante que se mantiene hasta nuestros días: ganar.