El Volcán le pesa a los Diablos Rojos: ocho visitas sin poder ganar ante Tigres

Toluca no vence a los felinos en el Estadio Universitario desde el Clausura 2021, acumulando cinco derrotas

Toluca tendrá este viernes una prueba importante en el Estadio Universitario, una cancha que se le ha complicado durante los últimos cinco años. Los Diablos Rojos visitarán a Tigres en la Jornada 11 con el objetivo de romper una racha de ocho partidos consecutivos sin conseguir una victoria en el Volcán.

La última vez que el conjunto escarlata salió con los tres puntos de casa de los felinos fue en la Jornada 9 del Clausura 2021, cuando se impuso 1-0 gracias a un gol de Alexis Canelo. Desde entonces, el balance favorece ampliamente a los locales

Además, la diferencia goleadora refleja las dificultades que tiene Toluca en este escenario. Durante estos ocho encuentros, los auriazules marcaron 16 goles, mientras que los Diablos apenas consiguieron seis. En las dos visitas más recientes, los mexiquenses tampoco lograron perforar la portería de Tigres.

El antecedente más reciente se produjo en la Jornada 3 del Clausura 2026, cuando ambos equipos igualaron 0-0 en el Universitario. Meses antes, en la ida de la Final del Apertura 2025, Tigres se impuso 1-0 con anotación de Ángel Correa. Aquella serie terminó con Toluca levantando el título en penaltis.

Toluca visitando el Estadio Universitario en el Clausura 2026 | IMAGO7

El Volcán también es una cuenta pendiente para Mohamed

La racha adquiere otro matiz al considerar el historial de Antonio Mohamed en el Universitario. El técnico de Toluca lleva 15 partidos dirigidos en este estadio con diferentes equipos y registra apenas dos victorias, siete empates y seis derrotas.

Sus únicos triunfos llegaron con América, en el Apertura 2014, y Monterrey, en los Cuartos de Final del Clausura 2016. Desde aquella victoria con Rayados, el argentino suma ocho visitas al Volcán sin ganar, con cinco empates y tres derrotas.