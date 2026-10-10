León no tuvo contundencia sobre el arco rival y terminó por lamentar la victoria, que tenía prácticamente en la bolsa, gracias a un golazo de Eduardo Armenta sobre la hora para que Puebla rescatara el empate en el inicio de la Jornada 11 del Apertura 2026.
¿Cómo fue el partido?
Mathías Tomás sacaba un tiro lejano en el minuto 17, a balón parado, que Martínez controlaba en su meta; sin embargo, Puebla seguía presionando y asfixiando a la visita en el arranque del juego.
Luifer aparecía en las inmediaciones de la media luna y con la parte interna del botín derecha impactaba la número seis que se quedaba en las manos del guardameta y todo indicaba que era cuestión de tiempo para que cayera el gol.
Y al 30' el venezolano se haría presente dentro del área chica para empujar un centro desde la banda de la derecha; pero, el asistente levantaba el banderín para anular el gol por fuera de juego.
Sin embargo, León empezó a reaccionar y logró el tanto para abrir el marcador; Ismael Diaz marcaba, con un pase a la red, tras un centro de Díber Cambindo desde la frontal de la derecha.
León falló y Puebla anotó
Para la segunda parte, León tomaría la confianza; pero, la contundencia no estuvo de su lado. Rodrigo Echeverría sacaba tremendo derechazo desde fuera del área e impactaba el esférico en el travesaño ante la estirada de Gutiérrez.
Al 53' Díber Cambindo se internó dentro del área con conducción de balón y sacaba un tiro cruzado que se paseaba por el área chica de Gutiérrez que simplemente veía el balón irse a línea de fondo. Édgar Guerra sacaba un disparo que se estrellaba en el travesaño y el Puebla se salvaba.
Díber Cambindo saca portentoso remate, tras un centro desde la banda de la izquierda, que se va apenas por un lado del arco de Ricardo Gutiérrez y el partido entraba en sus minutos finales. Y otra vez, el atacante con el arco abierto, a la altura del manchón penal, terminaba por mandar el esférico por un lado de la portería rival.
Finalmente, Eduardo Armenta tomó de derecha un rebote desde la media luna y anotaba una volea descomunal para emparejar los cartones en los 87'. Cortizo se iría expulsado tras golpe sobre el rostro de un rival en el 90+1'.