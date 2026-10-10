León se cansó de fallar y Puebla empató con un golazo descomunal sobre la hora

Eduardo Armenta selló la paridad en el Estadio Cuauhtémoc

León no tuvo contundencia sobre el arco rival y terminó por lamentar la victoria, que tenía prácticamente en la bolsa, gracias a un golazo de Eduardo Armenta sobre la hora para que Puebla rescatara el empate en el inicio de la Jornada 11 del Apertura 2026.

¿Cómo fue el partido?

Mathías Tomás sacaba un tiro lejano en el minuto 17, a balón parado, que Martínez controlaba en su meta; sin embargo, Puebla seguía presionando y asfixiando a la visita en el arranque del juego.

Luifer aparecía en las inmediaciones de la media luna y con la parte interna del botín derecha impactaba la número seis que se quedaba en las manos del guardameta y todo indicaba que era cuestión de tiempo para que cayera el gol.

Puebla vs León en la Jornada 11 del Apertura 2026 | IMAGO7

Y al 30' el venezolano se haría presente dentro del área chica para empujar un centro desde la banda de la derecha; pero, el asistente levantaba el banderín para anular el gol por fuera de juego.

Sin embargo, León empezó a reaccionar y logró el tanto para abrir el marcador; Ismael Diaz marcaba, con un pase a la red, tras un centro de Díber Cambindo desde la frontal de la derecha.

Ismael Díaz, jugador de León, en festejo de gol ante Puebla, en el Apertura 2026 | IMAGO7

León falló y Puebla anotó

Para la segunda parte, León tomaría la confianza; pero, la contundencia no estuvo de su lado. Rodrigo Echeverría sacaba tremendo derechazo desde fuera del área e impactaba el esférico en el travesaño ante la estirada de Gutiérrez.

Al 53' Díber Cambindo se internó dentro del área con conducción de balón y sacaba un tiro cruzado que se paseaba por el área chica de Gutiérrez que simplemente veía el balón irse a línea de fondo. Édgar Guerra sacaba un disparo que se estrellaba en el travesaño y el Puebla se salvaba.

Cambindo en la disputa de un balón con un rival | IMAGO7

Díber Cambindo saca portentoso remate, tras un centro desde la banda de la izquierda, que se va apenas por un lado del arco de Ricardo Gutiérrez y el partido entraba en sus minutos finales. Y otra vez, el atacante con el arco abierto, a la altura del manchón penal, terminaba por mandar el esférico por un lado de la portería rival.