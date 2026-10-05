Operadora de Escenarios Deportivos quedó con Jesús Manuel Jiménez García como accionista mayoritario y G.O.O.L. Capital Ventures, LLC con el 49 por ciento

La estructura de Operadora de Escenarios Deportivos, sociedad que comercializa y opera al Puebla, quedó integrada con una nueva composición accionaria y un Consejo de Administración conformado por cinco personas, de acuerdo con documentación inscrita ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México a la que tuvo acceso Pepe Hanan.

Los registros señalan que Jesús Manuel Jiménez García posee el 51 por ciento del capital social, mientras que G.O.O.L. Capital Ventures, LLC concentra el 49% restante. Como parte de los movimientos registrados, Jiménez García adquirió una acción que pertenecía a Joaquín Vallejo Barajas, al tiempo que se formalizó la incorporación de G.O.O.L. Capital Ventures como accionista.

Uniforme de Puebla | IMAGO7

¿Quiénes integran la nueva estructura del Club Puebla?

Jesús Manuel Jiménez García fue designado presidente del Consejo de Administración y director general de la sociedad. Por su parte, Sergio Flores Sandoval quedó como suplente del presidente, suplente del secretario y director de Finanzas, mientras que Gabriel Saucedo Torres fue nombrado secretario del Consejo.

La estructura también contempla a Kathrin Birgit Mutinelli como vocal propietaria y a Luis Fernando Reverte Gallego como suplente del vocal propietario. La documentación otorga a los integrantes del Consejo distintas facultades de representación ante autoridades judiciales y administrativas, además de atribuciones para actos de administración, dominio y otras operaciones corporativas.

Operadora de Escenarios Deportivos tiene entre sus actividades el uso, administración, aprovechamiento, comercialización y operación de clubes, equipos, escuelas y academias de futbol profesional, amateur e infantil, tanto en México como en el extranjero.

Jugadores de Puebla en el estadio Cuauhtémoc previo al juego de Jornada 9 de Liga MX | IMAGO7

La operación del Puebla y el título de afiliación son asuntos distintos

Uno de los puntos relevantes de la documentación es que la estructura accionaria de Operadora de Escenarios Deportivos no significa, por sí misma, que la sociedad sea propietaria del título de afiliación del Club Puebla ante la Liga MX.

Entre los nombres que aparecen en la sociedad destaca también Kathrin Birgit Mutinelli, quien está vinculada públicamente con Seventy-Two Global, firma con sede en Brisbane, Australia, dedicada a servicios de asesoría estratégica, adquisiciones, desinversiones y levantamiento de capital.