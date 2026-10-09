Tras el parón FIFA de septiembre, la Liga MX está de regreso con el tradicional 'Viernes Botanero' entre el Puebla contra León de la Jornada 11

El encuentro entre Puebla y León se llevará a cabo el próximo 9 de octubre de 2026 a las 19:00. Partido correspondiente a la jornada 11 de la Liga MX; encuentro que se podrá disfrutar en TV Azteca.

El regreso del futbol mexicano estará cargado de emociones con un partido entre los poblanos y La Fiera, un juego que tendrá mucho en juego.

¿Cómo llegan ambos equipos?

El Puebla llega a este encuentro después de perder por la mínima ante Tigres, de empatar ante Atlante y volver a caer derrotados, pero con Toluca, una victoria ante el Necaxa y otra caída ante el América.

Los poblanos llegan a este partido en la posición 9 de la tabla de posiciones con 14 unidades, con once goles a favor, doce en contra y -1 de diferencia de goles.

Jugadores de Puebla en celebración en el Apertura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Por su parte, León llega a este encuentro después de ganarle a Juárez 2 a 1, de empatar ante Querétaro, una nueva victoria ante San Luis, una derrota ante el Pumas y otro triunfo ante el América en la League Cup.

Las Esmeraldas llegan a este partido en la posición 5 de la tabla de posiciones con 17 unidades, con catorce goles a favor, once en contra y +3 de diferencia de goles.

Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían estableciendo el camino hacia el título europeo.

Jugadores de León festejando su primer gol ante Juárez, en el Apertura 2026 | MEXSPORT

¿Dónde ver Puebla vs. León?

El encuentro entre Puebla y León se llevará a cabo el próximo 9 de octubre de 2026 a las 19:00 en el Estadio Cuauhtémoc. Partido correspondiente a la jornada 11 de la Liga MX; encuentro que se podrá disfrutar en TV Azteca.