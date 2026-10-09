Gabriel Milito, ante el reto de prolongar su invicto en los clásicos del futbol mexicano

Chivas regresará a la actividad de La Liga MX este fin de semana midiéndose a Atlas

Gabriel Milito se prepara para afrontar uno de los compromisos más importantes de su etapa al frente de Chivas. El entrenador argentino buscará mantener su condición de invicto en los clásicos que ha disputado en México cuando el conjunto rojiblanco se enfrente al Atlas, en un partido donde el orgullo de Guadalajara estará en juego.

Hasta el momento, el estratega del Rebaño Sagrado ha respondido de buena manera en los encuentros ante sus principales rivales. En sus ocho clásicos frente a América y Atlas, Milito registra cinco victorias y tres empates, números que lo mantienen sin conocer la derrota en esta clase de compromisos.

El balance del argentino también sobresale en el aspecto ofensivo y defensivo. Durante esos encuentros, sus equipos han conseguido marcar 13 goles y únicamente han recibido seis, una estadística que refleja la solidez que ha mostrado en partidos de alta exigencia.

Ahora, Milito tendrá una nueva oportunidad de extender esa racha ante los rojinegros. El Clásico Tapatío representa un desafío especial por la rivalidad histórica entre ambas instituciones y por la presión que implica disputar uno de los encuentros más esperados por la afición jalisciense.

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Además, el enfrentamiento contará con un atractivo adicional en los banquillos. Del otro lado estará Hernán Crespo, entrenador argentino con quien Milito compartió vestidor durante su etapa como futbolista en la Selección Argentina. Ahora, ambos protagonizarán un nuevo capítulo de su historia, pero desde la zona técnica.

Aunque los antecedentes entre los dos estrategas añaden un ingrediente especial al partido, Milito tendrá la mirada puesta en prolongar su buen paso en los clásicos mexicanos y llevar a Chivas a conseguir un resultado favorable ante su acérrimo rival.

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Una victoria permitiría al Guadalajara defender su orgullo ante Atlas y, al mismo tiempo, darle continuidad al registro positivo de su entrenador en este tipo de encuentros.

Con cinco triunfos, tres empates y ninguna derrota en ocho clásicos, Gabriel Milito buscará demostrar una vez más que su equipo está preparado para responder en los partidos que se juegan más allá de los tres puntos.