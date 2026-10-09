El expresidente municipal electo de Chignahuapan fue detenido en Zacatlán durante un operativo coordinado entre autoridades federales

Juan "N", conocido como “El Moco” o “El Chaparro”, fue detenido en el municipio de Zacatlán, en la Sierra Norte de Puebla, por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con hidrocarburos. De acuerdo con la información difundida por autoridades, el hombre es señalado como presunto líder de un grupo delictivo con operaciones en Puebla e Hidalgo.

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La captura fue resultado de un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Zacatlán. Las labores de inteligencia permitieron ubicar al señalado, considerado un objetivo prioritario por las autoridades.

el operativo contó con la participación de autoridades federales, estatales y municipales./Facebook Juan N

¿De qué delitos acusan a Juan “N”, alias “El Moco”?

Según los señalamientos difundidos tras su detención, Lira presuntamente estaría relacionado con robo de hidrocarburos, conocido popularmente como huachicol, además de portación de armas de fuego, homicidio y delitos contra la salud. Estos últimos comprenden conductas ilícitas relacionadas con sustancias sujetas a control legal, aunque la información disponible no detalla los hechos específicos que se le atribuyen en cada caso.

Las autoridades identifican como zona de operación del presunto grupo delictivo varios municipios de la Sierra Norte poblana, entre ellos Ahuazotepec, Zacatlán, Chignahuapan y Huauchinango, así como distintas áreas del estado de Hidalgo. Sin embargo, la información difundida no precisa si todos los señalamientos corresponden a investigaciones abiertas, órdenes judiciales o cargos formalmente presentados ante un juez.

Durante la intervención para detenerlo, las corporaciones participantes aseguraron dinero en efectivo, equipos de radiocomunicación y un arma de fuego. Hasta la información publicada el 8 de octubre de 2026, no se detallaron públicamente los montos del dinero asegurado ni las características de los equipos y del arma.

¿Por qué se le conoce como expresidente electo de Chignahuapan?

Juan "N" obtuvo el triunfo en las elecciones municipales de 2024, cuando contendió por la presidencia municipal de Chignahuapan con el partido Fuerza por México. No obstante, el resultado electoral fue invalidado después de que se anularan los comicios por irregularidades en el proceso, por lo que no asumió el cargo como presidente municipal electo.

El nombre de “El Moco” ya había aparecido en reportes de seguridad. De acuerdo con la información publicada por N+, fue detenido en 2020 por su presunta relación con el robo de hidrocarburos, durante el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, y posteriormente obtuvo su libertad. La nota no detalla las condiciones jurídicas de aquella liberación ni el desenlace de ese expediente.

Los señalamientos incluyen robo de hidrocarburos, portación de armas, homicidio y delitos contra la salud./Facebook Juan N