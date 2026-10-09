Un automóvil cayó en una enorme zanja en calles de Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc./Especial

Inocente Rivera Pascual explicó que seguía a otro automóvil cuando cayó en una excavación en la alcaldía Cuauhtémoc; aseguró que no vio el hoyo y que varias personas lo ayudaron a salir

El conductor del automóvil que cayó en una enorme zanja en Tlatelolco, CDMX, contó cómo ocurrió el accidente durante una entrevista con medios de comunicación. El hombre, explicó que circulaba detrás de otro vehículo cuando terminó dentro de la excavación.

El accidente ocurrió la mañana de este viernes 9 de octubre, en el cruce de las calles Lerdo y Manuel González, en la alcaldía Cuauhtémoc. En el lugar realizan trabajos de conexión de drenaje y, según el conductor, la oscuridad y el pavimento mojado le impidieron distinguir el hoyo.

El conductor aseguró que no alcanzó a ver la excavación por la oscuridad y el pavimento mojado./@bomberoscdmx

¿Qué dijo el conductor que cayó en el socavón de Tlatelolco?

Durante la entrevista, Inocente Rivera explicó que el automóvil que iba delante de él se hizo a un lado, pero él no alcanzó a percatarse de la excavación. Al preguntarle si había visto la zanja, respondió: “No, no se veía”.

El conductor también señaló que otros vehículos circulaban por la calle y que vio un paso por el que podía avanzar. Aseguró que suele respetar los señalamientos viales, incluso cuando solo colocan un cordón, por lo que no esperaba encontrarse con una excavación de ese tamaño.

La excavación se encuentra en el cruce de Lerdo y Manuel González, donde realizan trabajos de drenaje./@soxaky

¿Cómo logró salir el conductor del automóvil?

Tras la caída, varias personas se acercaron para ayudarlo a salir del vehículo. Inocente agradeció el apoyo de quienes se detuvieron a auxiliarlo en lugar de quedarse únicamente mirando lo que había ocurrido.