¿Quién es Navi Pillay? La jurista sudafricana que ganó el Nobel de la Paz 2026

La jurista sudafricana Navi Pillay fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026 / Redes Sociales

La jurista sudafricana y exalta comisionada de la ONU fue reconocida por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y el combate a los crímenes internacionales. El anuncio también pone el foco en las tensiones que enfrenta el sistema jurídico internacional.

La jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026 por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional, anunció este viernes 9 de octubre el Comité Noruego del Nobel.

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A sus 85 años, Pillay ha desarrollado una amplia trayectoria en organismos judiciales internacionales y en la defensa de los derechos humanos. Su reconocimiento destaca la importancia de fortalecer las instituciones encargadas de investigar y sancionar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

El comité destacó que la abogada ha contribuido al desarrollo de un orden jurídico internacional más sólido, en un contexto en el que los organismos multilaterales y sus representantes enfrentan presiones políticas.

2. Navi Pillay, exalta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recibió el Nobel de la Paz 2026 en reconocimiento a su labor jurídica internacional / EFE

¿Quién es Navi Pillay, ganadora del Nobel de la Paz 2026?

Nacida en Durban, Sudáfrica, en una familia de ascendencia tamil india, Navi Pillay se formó como abogada durante el régimen del apartheid, un sistema de segregación racial que marcó la historia de su país. Desde los primeros años de su carrera, defendió a activistas que se oponían a la discriminación.

Pillay, ha dedicado gran parte de su carrera a la defensa de los derechos humanos y al combate de los crímenes internacionales / Redes Sociales

En 1995 fue nombrada jueza de la Alta Corte de Sudáfrica. Posteriormente, se incorporó al Tribunal Penal Internacional para Ruanda, donde llegó a ocupar la presidencia y participó en procesos que contribuyeron a reconocer la violencia sexual como un posible crimen de lesa humanidad y un acto constitutivo de genocidio.

También fue jueza de la Corte Penal Internacional y ocupó el cargo de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014.

Navanethem Pillay en 2009 / Especial

Entre 2021 y 2025 presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado. En 2025, este organismo concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza, una acusación que el gobierno israelí rechaza.

Actualmente, Pillay participa como jueza ad hoc en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso relacionado con las acusaciones de genocidio contra Myanmar.

El mensaje del Nobel en medio de las tensiones internacionales

Al anunciar el premio, el Comité Noruego del Nobel subrayó que el derecho internacional es fundamental para resolver conflictos sin recurrir a la violencia y garantizar que los responsables de crímenes graves rindan cuentas.