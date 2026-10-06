Francis Halzen gana el Nobel de Física 2026 por sus hallazgos sobre los neutrinos

Francis Halzen fue reconocido con el Premio Nobel de Física 2026 por sus contribuciones al Observatorio de Neutrinos IceCube / Redes Sociales

El físico belga fue reconocido por sus contribuciones al Observatorio de Neutrinos IceCube y por el descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico, partículas que permiten estudiar algunos de los fenómenos más extremos del universo

El físico belga Francis Halzen fue reconocido este martes 6 de octubre con el Premio Nobel de Física 2026 por sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y por el descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico.

El físico belga desarrolló la idea de utilizar el hielo del Polo Sur para detectar neutrinos de alta energía / Redes Sociales

La Real Academia Sueca de Ciencias destacó el trabajo de Halzen para desarrollar una nueva manera de estudiar el universo a través de estas partículas, que pueden recorrer enormes distancias sin cambiar de dirección ni perder energía.

¿Qué son los neutrinos y por qué son importantes?

Los neutrinos son partículas que interactúan muy poco con la materia. Por esta característica pueden atravesar la Tierra y nuestros cuerpos sin que podamos sentirlos o detectarlos directamente.

Los neutrinos pueden atravesar grandes distancias sin cambiar de dirección ni perder energía, por lo que sirven para estudiar fenómenos cósmicos / Especial

Los neutrinos de alta energía son producidos en ambientes donde también se generan otras partículas extremadamente energéticas. Sin embargo, a diferencia de ellas, pueden viajar hasta nosotros sin desviarse ni perder energía, por lo que contienen información sobre los lugares donde se originaron.

Su estudio permite investigar fenómenos cósmicos que de otra manera serían difíciles de observar.

El hielo del Polo Sur que permitió detectar estas partículas

Una de las principales aportaciones de Halzen fue proponer que el hielo de la Antártida podía utilizarse para detectar neutrinos.

En 1988, el científico presentó la idea de construir un observatorio en el Polo Sur. El principio consiste en aprovechar el momento extremadamente poco frecuente en que un neutrino interactúa con un núcleo atómico y produce un destello de luz.

Para ello se construyó el Observatorio de Neutrinos IceCube, instalado en aproximadamente un kilómetro cúbico de hielo antártico y equipado con sensores de luz.

El Observatorio IceCube ocupa aproximadamente un kilómetro cúbico de hielo en la Antártida y cuenta con sensores de luz / NSF

La construcción del IceCube terminó en 2011. Con este instrumento los investigadores pudieron detectar neutrinos de alta energía y posteriormente identificar partículas cuyo origen se encontraba fuera del Sistema Solar.

¿Qué permitió descubrir el IceCube?

El observatorio abrió la posibilidad de estudiar el universo mediante neutrinos y no únicamente a través de la luz.

Estas partículas pueden proporcionar información sobre ambientes extremadamente energéticos del cosmos, incluidos fenómenos relacionados con objetos y acontecimientos astronómicos que generan enormes cantidades de energía.

La Real Academia Sueca de Ciencias señaló que las observaciones realizadas con IceCube pueden aportar nuevos conocimientos sobre los escenarios violentos en los que se producen neutrinos de alta energía e incluso ayudar a identificar fenómenos cósmicos que todavía no han sido conocidos.

De una idea a un observatorio en la Antártida

La propuesta de Halzen requirió desarrollar el proyecto durante varios años.

En 1992 comenzaron los primeros intentos que posteriormente llevaron a la construcción de AMANDA, un observatorio precursor que terminó de construirse en el año 2000.

Sin embargo, los neutrinos cósmicos de alta energía son tan poco frecuentes que era necesario contar con un volumen mucho mayor de hielo para incrementar las posibilidades de detectarlos.

Así surgió IceCube, cuyo tamaño permitió continuar con la búsqueda de estas partículas y realizar los descubrimientos que posteriormente dieron paso a una nueva etapa de la astronomía.

¿Quién es Francis Halzen?

Francis Halzen nació en 1944 en Tienen, Bélgica, y obtuvo su doctorado en 1969 en la Universidad de Lovaina.

Francis Halzen nació en Tienen, Bélgica, en 1944 y desarrolló gran parte de su carrera científica en Estados Unidos / Redes Sociales

Gran parte de su trayectoria científica la ha desarrollado en la Universidad de Wisconsin-Madison, en Estados Unidos, donde continúa vinculado a la investigación.

Tras recibir el anuncio del Nobel, Halzen reconoció que el premio fue una sorpresa y destacó el trabajo de las personas que participaron en el desarrollo del proyecto.

El científico recibirá 12 millones de coronas suecas, equivalentes a aproximadamente 1.2 millones de dólares o 1.1 millones de euros.