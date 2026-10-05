Mariana Ochoa terminó en lo más alto de La Casa de los Famosos México 2026 y se llevó el premio de 4 millones de pesos tras imponerse en la gran final. Sin embargo, la cantidad anunciada durante el programa no sería exactamente la que terminaría en sus manos.
Mariana Ochoa gana La Casa de los Famosos México y se corona en la cuarta temporada
Esto se debe a que los premios obtenidos en concursos están sujetos al pago de impuestos, por lo que antes de disponer del dinero debe realizarse el descuento correspondiente. A partir de ahí han comenzado a circular distintos cálculos sobre cuánto dinero conservaría finalmente la cantante.
¿Cuánto tendría que pagar Mariana Ochoa por ganar el reality?
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) establece que los ingresos obtenidos por premios están sujetos a un impuesto federal. En el caso de la Ciudad de México también existe un impuesto local, por lo que ambos deben considerarse para calcular el monto final.
Tomando como referencia las tasas establecidas para este tipo de ingresos, el impuesto federal sería del 1%, mientras que el impuesto local en la capital es del 6%. Sobre un premio de 4 millones de pesos, esto representaría alrededor de 280 mil pesos en impuestos.
Este sería el dinero que recibiría finalmente
Con ese cálculo, Mariana Ochoa conservaría aproximadamente 3 millones 720 mil pesos después de cubrir los impuestos correspondientes.
Los 4 millones de pesos anunciados como premio no representarían 4 millones libres para la ganadora. Una parte tendría que entregarse a las autoridades fiscales antes de que Mariana pueda disponer del monto restante.