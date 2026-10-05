Mariana Ochoa no se quedaría con los 4 millones de La Casa de los Famosos México; esto pagaría al SAT

Mariana Ochoa ganó la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México./@isa_figueroa

La ganadora de la cuarta temporada obtuvo un premio de 4 millones de pesos, pero una parte del dinero tendría que destinarse al pago de impuestos

Mariana Ochoa terminó en lo más alto de La Casa de los Famosos México 2026 y se llevó el premio de 4 millones de pesos tras imponerse en la gran final. Sin embargo, la cantidad anunciada durante el programa no sería exactamente la que terminaría en sus manos.

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Esto se debe a que los premios obtenidos en concursos están sujetos al pago de impuestos, por lo que antes de disponer del dinero debe realizarse el descuento correspondiente. A partir de ahí han comenzado a circular distintos cálculos sobre cuánto dinero conservaría finalmente la cantante.

Una parte del dinero sería destinada al pago de impuestos./@marianaochoa

¿Cuánto tendría que pagar Mariana Ochoa por ganar el reality?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) establece que los ingresos obtenidos por premios están sujetos a un impuesto federal. En el caso de la Ciudad de México también existe un impuesto local, por lo que ambos deben considerarse para calcular el monto final.

Tomando como referencia las tasas establecidas para este tipo de ingresos, el impuesto federal sería del 1%, mientras que el impuesto local en la capital es del 6%. Sobre un premio de 4 millones de pesos, esto representaría alrededor de 280 mil pesos en impuestos.

La cantante recibió un premio de 4 millones de pesos./@marianaochoa

Este sería el dinero que recibiría finalmente

Con ese cálculo, Mariana Ochoa conservaría aproximadamente 3 millones 720 mil pesos después de cubrir los impuestos correspondientes.