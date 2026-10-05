La muerte de una trabajadora de un instituto contra la peste en Siberia puso bajo vigilancia a cerca de 200 personas

En las últimas horas, la preocupación internacional ha aumentado después de la muerte de una trabajadora del Instituto de Investigación Antipestosa de Irkutsk, en Siberia. La mujer, identificada como Daria Shipilova, falleció el 2 de octubre después de presentar un cuadro de neumonía grave. Alrededor de 200 personas que tuvieron contacto con ella fueron puestas bajo vigilancia médica como medida preventiva.

Autoridades rusas monitorean a personas que tuvieron contacto con la fallecida / Especial

Este caso ha levantado sospechas sobre un posible accidente en un laboratorio debido a que la mujer trabajaba en una institución especializada en enfermedades infecciosas. No obstante, Rospotrebnadzor, la autoridad sanitaria rusa, no ha confirmado que la causa de muerte haya sido la peste y sostiene que se trató de una neumonía de origen desconocido.

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Por ahora, las personas están siendo vigiladas y no han presentado resultados positicos, según los resportes disponibles.

¿Qué alerta hay en Rusia?

De esta forma, la atención se centra en la peste neumónica, una de las formas más graves de la enfermedad causada por la bacteria Yersinia pestis. A diferencia de la peste bubónica, que suele transmitirse mediante pulgas infectadas, la variante neumónica puede propagarse entre personas mediante partículas respiratorias, especialmente durante un contacto cercano.

La peste neumónica puede provocar graves problemas respiratorios / Captura de pantalla

Síntomas, contagio y tratamiento

La peste neumónica puede comenzar con fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y debilidad intensa, pero posteriormente puede provocar tos, dolor en el pecho y dificultad para respirar. La Organización Mundial de la Salud advierte que su periodo de incubación puede ser de tan solo 24 horas, por lo que la atención médica temprana resulta fundamental para los cuidados de dicho contagio.

Uno de los principales riesgos está en la rapidez con la que puede deteriorarse una persona infectada. La OMS señala que, sin tratamiento, la peste neumónica puede ser mortal en un periodo muy corto; sin embargo, los antibióticos son efectivos cuando el diagnóstico y la atención se realizan oportunamente. Por ello, no se trata de una enfermedad que actualmente sea incurable si se detecta a tiempo.