La estructura cedió durante la fiesta patronal de San Francisco Tlalnepantla; cuerpos de emergencia atendieron a los asistentes y al menos dos personas presentaron fracturas

Doce personas al menos resultaron lesionadas el domingo 4 de octubre después de que una parte de las gradas instaladas para un jaripeo colapsara en San Francisco Tlalnepantla, en la alcaldía Xochimilco. El evento formaba parte de las actividades de la fiesta patronal de la comunidad y el incidente provocó la movilización de paramédicos, policías y personal de Protección Civil.

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El desplome ocurrió en la zona de 16 de Septiembre y Prolongación Reforma, donde se concentraban asistentes para presenciar el jaripeo. De acuerdo con los reportes oficiales, la estructura involucrada tenía aproximadamente 20 metros de longitud.

La cifra de personas afectadas fue actualizándose conforme avanzaron las labores de atención. En un primer momento se reportaron 10 lesionados, posteriormente la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó de 11 y, finalmente, la alcaldía Xochimilco elevó el saldo a 12 personas heridas.

¿Qué pasó durante el jaripeo en Xochimilco?

El aviso llegó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a través del Centro de Comando y Control Oriente. Cuando los oficiales arribaron al lugar encontraron a varias personas con lesiones, por lo que solicitaron apoyo de unidades médicas.

Entre los primeros pacientes atendidos había ocho mujeres de 14, 22, 24, 27, 31, 44, 59 y 78 años, además de dos hombres de 41 y 47 años. Dos personas fueron trasladadas a un hospital por presentar fracturas y una mujer recibió atención adicional debido a su embarazo.

El accidente ocurrió durante la fiesta patronal de San Francisco Tlalnepantla./ X: @SGIRPC_CDMX

En las labores participaron elementos de la SSC, personal de Protección Civil, Grupo de Rescate Xochimilco y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. La prioridad fue revisar a los asistentes lesionados y asegurar el área donde ocurrió el colapso.

Investigan qué provocó el desplome de las gradas

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial cuál fue la causa que provocó que la estructura cediera. Videos e imágenes difundidos después del accidente muestran las gradas colapsadas y a varias personas auxiliando a quienes se encontraban en la zona.

Personal de Protección Civil y de la SSC participó en la atención de la emergencia./ X: @SGIRPC_CDMX