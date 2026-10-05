La víctima fue identificada de manera preliminar como estudiante de la UANL./ X

Un joven de 22 años perdió la vida la tarde del sábado en San Nicolás de los Garza; autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió la caída

En San Nicolás de los Garza, Nuevo León, un joven de 22 años murió la tarde del sábado 3 de octubre después de caer desde la estación Universidad de la Línea 2 del Metro. De manera preliminar fue identificado como Diego y como estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), mientras la Fiscalía mantiene abierta la investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

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La emergencia fue reportada poco después de las 15:30 horas en avenida Universidad, a unos metros de uno de los accesos principales a Ciudad Universitaria. La movilización involucró a cuerpos de auxilio, elementos de seguridad y personal vial.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio para revisar al joven; sin embargo, al momento de brindarle atención confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

¿Qué pasó en la estación Universidad del Metro?

Los primeros reportes indican que el joven cayó desde la parte elevada de la estación hacia la vialidad. Algunas versiones de testigos señalaron que la caída habría sido intencional, aunque esa hipótesis no ha sido confirmada de manera oficial.

Paramédicos acudieron al lugar, pero el joven ya no presentaba signos vitales./ ABC Noticias

La víctima portaba identificaciones que permitieron relacionarla de forma extraoficial con la UANL. Hasta ahora, las autoridades no han difundido un informe definitivo sobre la mecánica de lo ocurrido ni sobre las causas detrás de la caída.

Después del reporte, la zona fue acordonada para facilitar los trabajos periciales y evitar el paso de peatones y automovilistas mientras se realizaban las primeras diligencias.

Fiscalía de Nuevo León mantiene abierta la investigación

Agentes de la Fiscalía de Nuevo León acudieron al lugar para recabar indicios y comenzar con la reconstrucción de los hechos. La investigación deberá establecer qué ocurrió en los minutos previos y si existió algún factor adicional relacionado con la muerte del joven.

La caída ocurrió la tarde del sábado 3 de octubre en las inmediaciones de Metro Universidad./ RS