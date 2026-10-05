Los autos con holograma 1 y 2 deberán respetar la restricción de circulación durante este lunes./ Pixabay

Los vehículos con engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6 y holograma 1 o 2 deberán suspender su circulación durante este lunes en la Zona Metropolitana del Valle de México

Este lunes 5 de octubre de 2026 no podrán circular los vehículos con engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6 y holograma de verificación 1 o 2, de acuerdo con el calendario habitual del programa Hoy No Circula. La restricción aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México donde opera el esquema.

Para los automovilistas que comienzan la semana utilizando su vehículo, revisar el color del engomado y el último número de la placa puede evitar multas y contratiempos. En lunes, el turno corresponde al engomado amarillo, asociado con las terminaciones 5 y 6.

El programa mantiene restricciones distintas según el tipo de holograma. Los vehículos con holograma 1 dejan de circular un día entre semana conforme a su terminación de placa, mientras que los autos con holograma 2 tienen la misma limitación semanal y, además, deben descansar todos los sábados.

¿Qué autos sí pueden circular este lunes 5 de octubre?

Los vehículos con holograma 0 y 00 vigentes se encuentran exentos de la restricción ordinaria del Hoy No Circula. También pueden circular las unidades eléctricas, híbridas y aquellas que cuenten con las constancias o condiciones de exención previstas por la normativa ambiental.

La medida estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas en las zonas donde opera el programa./ CAME

Esto significa que un automóvil con terminación 5 o 6 no necesariamente deberá quedarse estacionado si cuenta con holograma 0, 00 o alguna exención válida. La restricción regular de este lunes se concentra principalmente en las unidades con hologramas 1 y 2.

Los automóviles con placas foráneas que no tengan un holograma reconocido por la Ciudad de México tienen reglas adicionales. Además del día que les corresponda por terminación de matrícula, deben suspender su circulación de lunes a viernes entre las 5:00 y las 11:00 horas y respetar las restricciones sabatinas establecidas por el programa.

Hoy No Circula aplica de las 5:00 a las 22:00 horas

La restricción para los vehículos que descansan este lunes estará vigente durante 17 horas, desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche. Después de ese horario, las unidades podrán volver a circular siempre que no exista alguna medida extraordinaria por contingencia ambiental.

El calendario habitual continuará el martes con los automóviles de engomado rosa y terminación 7 u 8; el miércoles tocará a los de engomado rojo, terminaciones 3 y 4; el jueves a los verdes, 1 y 2; y el viernes a los azules, 9 y 0.

Los vehículos con holograma 0 y 00 quedan exentos de la restricción ordinaria./ Pixabay