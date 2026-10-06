Carlos “N” y David “N”, ambos de 18 años, fueron vinculados a proceso por el ataque ocurrido en una secundaria de Torreón./ RS

Carlos “N” y David “N”, ambos de 18 años, enfrentarán un proceso por homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado tras la agresión registrada en la Secundaria General Número 13

Un juez de control determinó el domingo 4 de octubre que existen elementos suficientes para que continúe el proceso penal contra Carlos “N” y David “N”, los hermanos gemelos de 18 años señalados por el ataque ocurrido en una secundaria de Torreón, Coahuila. La resolución se tomó dentro de la causa penal 1632/2026 y abrió un plazo de seis meses para que el Ministerio Público continúe con la investigación complementaria.

El caso está relacionado con los hechos registrados el jueves 1 de octubre en la Secundaria General Número 13, ubicada en el ejido La Unión. Ambos jóvenes eran exalumnos del plantel y, de acuerdo con la investigación, regresaron a la escuela antes de que comenzara la agresión.

Durante el ataque murió la subdirectora del plantel y otras cuatro personas resultaron heridas. Entre los lesionados se encontraba un estudiante de 13 años, mientras que las demás víctimas fueron identificadas como Ricardo, Gerardo y los menores con iniciales J.A.G. y R.L.S.

¿Qué pasó en la Secundaria General Número 13 de Torreón?

De acuerdo con la Fiscalía de Coahuila, los agresores utilizaron armas blancas y objetos similares a petardos. El fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, confirmó que no se trató de un ataque con armas de fuego.

Los hechos se registraron el 1 de octubre en la Secundaria General Número 13, ubicada en el ejido La Unión./ RS

La muerte de la subdirectora dio origen a la imputación por homicidio calificado, mientras que las lesiones provocadas a otras cuatro personas derivaron en acusaciones por homicidio calificado en grado de tentativa.

Dentro del análisis judicial también se tomaron en cuenta agravantes como ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña, elementos que forman parte de la clasificación legal presentada por el Ministerio Público.

Los hermanos, conocidos en su comunidad como “Los Cuates”, quedaron bajo custodia después de los hechos mientras las autoridades reunían información para definir su situación jurídica. Desde entonces, la Fiscalía estatal ha continuado con la revisión de testimonios, dispositivos y otros indicios relacionados con la agresión.

La Fiscalía de Coahuila informó que durante la agresión se utilizaron armas blancas y objetos similares a petardos./ RS

Prisión preventiva y posible pena de hasta 60 años

Además de vincularlos a proceso, el juez impuso a Carlos “N” y David “N” la medida de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerán privados de su libertad mientras avanza el procedimiento penal.

Miguel Felipe Mery Ayup, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Coahuila, informó que ambos serán procesados bajo las reglas aplicables a personas mayores de edad, ya que tienen 18 años.

En caso de que al concluir el juicio sean declarados responsables, la pena podría llegar hasta los 60 años de prisión, de acuerdo con el alcance de los delitos imputados y las agravantes consideradas dentro de la causa.

El plazo de investigación complementaria concluirá el 4 de abril de 2027, fecha hasta la cual el Ministerio Público podrá seguir reuniendo pruebas y elementos para sustentar la acusación.