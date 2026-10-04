“No voy a abandonar a mis hijos”: mamá de jóvenes detenidos por ataque en secundaria de Torreón rompe el silencio

Maribel Alvarado, madre de los jóvenes detenidos, habló sobre la situación que enfrenta su familia./Especial

Maribel Alvarado habló sobre la situación que enfrenta su familia tras la detención de sus hijos, Carlos y David, y reveló que incluso ha recibido amenazas que la obligaron a dejar temporalmente su casa y trabajo

A pocos días del ataque ocurrido en la Secundaria General No. 13 de Torreón, Coahuila, Maribel Alvarado, madre de Carlos N. y David N., decidió hablar sobre lo que atraviesa su familia desde que sus hijos fueron detenidos por su presunta participación en los hechos.

En entrevista con El Siglo de Torreón, la mujer reconoció que nunca imaginó que sus hijos pudieran estar relacionados con una tragedia de esta magnitud. Sin embargo, dejó claro que continuará acompañándolos mientras se desarrolla el proceso ante las autoridades.

Carlos y David permanecen detenidos tras el ataque en una secundaria de Torreón./RS

“Son mis hijos”, Maribel asegura que estará con ellos

Maribel explicó que ha acudido a visitar a Carlos y David, quienes cuentan con abogados de oficio y permanecen detenidos a la espera de su audiencia inicial. Para ella, acompañarlos no significa justificar lo ocurrido, sino permanecer junto a sus hijos mientras se determina su situación legal.

“Yo no tuve nada que ver ahí, fue cosa de mis hijos. Pero si ellos hicieron eso, son mis hijos, yo voy a estar con ellos”, declaró la mujer a El Siglo de Torreón.

La madre también habló sobre la vida que llevaban los hermanos antes de ser detenidos. Según su relato, ambos pasaban gran parte del tiempo juntos en casa, tenían pocas amistades y acostumbraban ver televisión y videos. Sus habitaciones incluso estaban comunicadas por una puerta.

Maribel Alvarado habló sobre la situación que vive su familia./RS

Amenazas obligan a Maribel a dejar su casa y trabajo

La situación también ha tenido consecuencias directamente para la madre de los jóvenes. Maribel es madre soltera y, además de Carlos y David, tiene otros dos hijos menores, de 11 y 10 años.

La mujer relató que después de que se conoció el ataque comenzó a recibir mensajes y amenazas en los que algunas personas advertían que acudirían a su domicilio para agredir a sus hijos. Ante el temor por la seguridad de su familia, decidió salir temporalmente de su vivienda y refugiarse con familiares.