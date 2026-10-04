Así van las votaciones de La Casa de los Famosos 2026: Este habitante sería el ganador

Los cinco finalistas conocerán este domingo quién se queda con el primer lugar y el premio de 4 millones de pesos./@isa_figueroa

La gran final de La Casa de los Famosos México 2026 está cada vez más cerca y las encuestas en redes ya muestran quiénes llegan con mayor apoyo de los espectadores

Las votaciones para elegir al ganador de La Casa de los Famosos México 2026 continúan este domingo 4 de octubre, mientras los cinco finalistas se preparan para conocer quién ocupará el primer lugar de la temporada.

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A través de redes sociales comenzaron a circular diferentes encuestas sobre las preferencias del público. Aunque estos sondeos no corresponden al conteo oficial de TelevisaUnivision, sí permiten conocer cómo se mueve el apoyo de los seguidores antes de la gran final.

Karina Torres es una de las habitantes que llegó a la gran final de La Casa de los Famosos México 2026./@LCDLF

¿Quién va ganando las votaciones de La Casa de los Famosos México?

Entre las mediciones que circulan previo a la final, Karina Torres aparece en la primera posición de una encuesta publicada por Vaya Vaya, con 36% de las preferencias. La participante se encuentra seguida por Mariana Ochoa, quien registra 29% en el mismo sondeo.

El resto de los finalistas también mantiene presencia entre las preferencias. Ese Pérez suma 16%, mientras que Gema Garoa alcanza 14% y Memo Schutz registra 5%. Estas cifras pueden cambiar conforme avance la jornada y los seguidores continúen emitiendo sus votos.

Mariana Ochoa compite por el primer lugar de la cuarta temporada del reality./@LCDLF

¿A qué hora es la final de La Casa de los Famosos 2026?

La última gala de esta temporada se realizará este domingo 4 de octubre. La transmisión comenzará con la pregala a las 19:45 horas, mientras que la gala principal está programada para las 20:30 horas a través de Las Estrellas y ViX.