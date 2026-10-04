El creador de contenido mexicano vivió un momento de tensión durante su recorrido por Barcelona. / Captura

El creador de contenido mexicano documentaba su viaje por España cuando presenció cómo un hombre en bicicleta robó las pertenencias de dos personas

Luisito Comunica vivió un momento de tensión mientras grababa contenido durante su viaje por Barcelona, España, luego de presenciar el robo de las pertenencias de dos personas en plena calle. El creador de contenido relató que intentó reaccionar al darse cuenta de lo que ocurría e incluso corrió detrás del presunto ladrón, quien logró escapar rápidamente a bordo de una bicicleta.

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¿Qué le pasó a Luisito Comunica en Barcelona?

El incidente ocurrió mientras Luisito grababa un recorrido por la ciudad relacionado con el sistema de bicicletas que utilizan los habitantes y visitantes de Barcelona. De acuerdo con su relato, un hombre que circulaba en bicicleta se acercó a unas personas y tomó una de sus pertenencias. Al darse cuenta del robo, el mexicano intentó perseguirlo.

Sin embargo, el vehículo permitió que el presunto responsable avanzara rápidamente, por lo que Luisito no pudo alcanzarlo.

“Traté de correr, pero el güey va en bici, pasa rapidísimo”, explicó el creador mientras narraba lo ocurrido.

Al no poder seguirlo, Luisito comenzó a gritar junto con las personas afectadas para alertar a quienes se encontraban cerca. “¡Ladrón, ladrón!”, relató que gritó durante el momento de tensión.

Luisito Comunica presenció un robo mientras grababa contenido en Barcelona. / Captura

El robo ocurrió después de que Luisito habló sobre la inseguridad

La situación llamó especialmente la atención porque, poco antes del robo, Luisito había hablado precisamente sobre el riesgo de sufrir un hurto mientras se utiliza una bicicleta.

Durante la grabación, el influencer explicó algunos aspectos del sistema de bicicletas de Barcelona y señaló que llevar un celular visible mientras se circula podía representar una oportunidad para los ladrones.

Poco después, terminó presenciando un robo que coincidía con el escenario que había comentado frente a la cámara. El creador mostró preocupación por las personas afectadas y lamentó que les hubieran quitado sus pertenencias.

“Qué situación tan de adrenalina. Y pobres de mis carnales que les robaron su bolsa”, comentó.

También expresó su preocupación por la posibilidad de que dentro de la bolsa hubiera documentos importantes, como un pasaporte.

Luisito Comunica grabó el momento del asalto

El episodio quedó registrado como parte del video que Luisito Comunica realizó durante su viaje por España. El creador continuó con su recorrido por Barcelona después de lo ocurrido y posteriormente compartió con sus seguidores cómo vivió el momento.