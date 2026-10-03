Autoridades descartaron afectaciones en la estructura principal de la vivienda / Especial

El hundimiento se registró en la colonia San Simón Culhuacán y provocó daños en un muro divisorio y un pasillo

Un socavón de aproximadamente dos metros de profundidad y tres metros de diámetro sorprendió a habitantes de la colonia San Simón Culhuacán, en la alcaldía Iztapalapa, luego de que una fuga de agua potable provocara el reblandecimiento del terreno y terminara afectando parte de una vivienda ubicada sobre la calle Agustín de Iturbide.

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El hundimiento provocó el derrumbe de una parte del muro divisorio y del pasillo interior del inmueble, lo que obligó a personal de Protección Civil, Atención y Estudios de Riesgos Geológicos y de la Dirección Territorial Culhuacanes a acudir al lugar para evaluar la magnitud del daño y descartar un riesgo mayor para la familia que habita la propiedad.

Reportan un socavón de aproximadamente dos metros de profundidad y tres metros de diámetro / Especial

¿Qué provocó el socavón en Iztapalapa?

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el problema se originó a partir de una fuga de agua potable que comenzó a afectar el subsuelo hasta formar una oquedad debajo de parte del inmueble.

Personal especializado detectó que el agua había generado un espacio de aproximadamente un metro por debajo de una habitación y parte de otra vivienda perteneciente a la familia Pérez Morales, afectando principalmente la zona correspondiente a la sala-comedor y una recámara.

Tras realizar una revisión con georradar, los especialistas descartaron daños en la estructura principal de la vivienda. Una vez controlada y reparada la fuga, las autoridades comenzaron los trabajos para rellenar el socavón y estabilizar el terreno.

Una fuga de agua potable provocó el reblandecimiento del terreno / Especial

Familia había detectado hundimiento desde días antes

Los integrantes de la familia afectada explicaron que desde el lunes habían observado un hundimiento en el pavimento, justo junto al muro que divide la vivienda marcada con el número 68 de la calle Agustín de Iturbide.

En esa zona, señalaron, no existe guarnición ni banqueta, por lo que el daño comenzó a avanzar directamente hacia el inmueble. La situación se agravó el miércoles por la mañana, después de las 9:00 horas, cuando una parte del muro y del pasillo entre las habitaciones terminó por hundirse.

“El vecino de enfrente comenzó a gritarnos que nos saliéramos de la casa porque se estaba hundiendo y ya afuera nos dimos cuenta de la fuga, porque se escuchaba cómo corría el agua”.

La familia abandonó momentáneamente la zona afectada mientras llegaban los equipos de emergencia y se realizaban las primeras inspecciones.

El hundimiento provocó el derrumbe de una parte del muro divisorio y del pasillo interior del inmueble / Especial

Autoridades detectan que muros no tenían cimentación

El director de Atención y Estudios de Riesgos Geológicos, Horacio Martínez Meza, explicó que durante la excavación realizada para retirar los escombros y comenzar con la reparación, los especialistas encontraron otro elemento que habría contribuido al daño.

De acuerdo con el funcionario, tanto el muro divisorio como el de la vivienda carecían de cimentación y habían sido construidos sobre un relleno de cascajo, condición que pudo facilitar el colapso una vez que el agua comenzó a erosionar el terreno.

La combinación de la fuga, el reblandecimiento del suelo y las condiciones de construcción terminó provocando el socavón que afectó el inmueble.

Predio está catalogado como de riesgo medio

Los integrantes de la familia señalaron que hasta ahora no han podido regularizar el predio debido a que está catalogado como una zona de riesgo medio.

Sin embargo, indicaron que ya pagaron un estudio de mecánica de suelo con el objetivo de conocer las medidas de mitigación necesarias y determinar qué acciones deben realizar para mejorar las condiciones de seguridad del inmueble.

Este tipo de estudios permite analizar las características del terreno y establecer qué tipo de cimentación, refuerzos o intervenciones pueden realizarse para disminuir riesgos en una construcción.

Familia rechazó alojamiento en un albergue

Ante la emergencia, la directora de la Territorial Culhuacanes, Lisseth Moctezuma Ruano, informó que a los afectados se les ofreció alojamiento temporal en el albergue del Centro Social Villa Estrella.

Sin embargo, la familia decidió no trasladarse y optó por permanecer dentro de la parte de la vivienda que se encuentra alejada del socavón, después de que las autoridades descartaran riesgos inmediatos en la estructura principal.

Los trabajos continúan en el lugar para rellenar la zona afectada y evitar que el daño se extienda hacia otras partes del inmueble.

¿Cuándo quedará reparado el socavón?