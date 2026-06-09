Socavón en AICM: Colapsa rampa previo al inicio del Mundial 2026

Un enorme socavón en la rampa de acceso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) obligó al cierre inmediato de la vialidad, previo a unos días del arranque del Mundial 2026. Este colapso de la infraestructura ocurrió mientras se realizaban obras de remodelación en una de las sedes principales de la próxima Copa del Mundo.

Los primeros reportes indican que sucedió el pasado domingo 7 de junio, mientras se llevaban a cabo labores de mantenimiento, las cuales se mantienen a horas del pitazo inicial de la próxima justa mundialista en la capital mexicana.

Sacavón en las inmediaciones del AICM / @AICM_mx

La causa del hundimiento en rampa del AICM

Por medio de redes sociales, pasajeros y testigos evidenciaron la causa de este hundimiento; detallando que mientras se efectuaban los trabajos de reparación, la maquinaria (aplanadora) pesada cayó a un socavón de tres metros de diámetro, provocando que quedará atrapada en el sitio.

Tras quedar atrapada sobre la rampa que conecta los accesos 5 y 8 con la vialidad, autoridades tuvieron que utilizar una grúa para retirarla y seguir con los trabajos de mantenimiento. Asimismo, se inicio con el cierre parcial de la zona afectada para seguir con las reparaciones.

Accesos de la Terminal 2 del AICM se ven afectados por un socavón / Pixabay

AICM responde ante la falla estructural

Horas después de esta afectación, la cuenta oficial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México emitió un comunicado a través de redes sociales en el que informó a todos los usuarios que previeran su llegada. De igual forma, comunicaron que ofrecieron estacionamiento gratuito en la Terminal 2, durante los primeros 45 minutos de estancia, tratando de mejorar la vialidad sin generar saturación en las vías de acceso al AICM.

#AICMinforma



Por trabajos de mantenimiento en la rampa de acceso a la planta alta de la Terminal 2, los usuarios que arriben a dejar pasajeros, podrán estacionarse sin costo alguno, con una tolerancia de 45 minutos, en cualquiera de los estacionamientos de la T2.



Lo anterior,… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 7, 2026