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Socavón en AICM: Colapsa rampa previo al inicio del Mundial 2026

Socavón en la rampa de acceso del AICM obligó al cierre inmediato de la vialidad / X: Captura de Pantalla
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 11:29 - 09 junio 2026
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En vísperas de la Copa del Mundo 2026, se registró un incidente en el AICM que ha obligado al cierre parcial de la circulación vehicular

Un enorme socavón en la rampa de acceso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) obligó al cierre inmediato de la vialidad, previo a unos días del arranque del Mundial 2026. Este colapso de la infraestructura ocurrió mientras se realizaban obras de remodelación en una de las sedes principales de la próxima Copa del Mundo.

Los primeros reportes indican que sucedió el pasado domingo 7 de junio, mientras se llevaban a cabo labores de mantenimiento, las cuales se mantienen a horas del pitazo inicial de la próxima justa mundialista en la capital mexicana.

Sacavón en las inmediaciones del AICM / @AICM_mx

La causa del hundimiento en rampa del AICM

Por medio de redes sociales, pasajeros y testigos evidenciaron la causa de este hundimiento; detallando que mientras se efectuaban los trabajos de reparación, la maquinaria (aplanadora) pesada cayó a un socavón de tres metros de diámetro, provocando que quedará atrapada en el sitio.

Tras quedar atrapada sobre la rampa que conecta los accesos 5 y 8 con la vialidad, autoridades tuvieron que utilizar una grúa para retirarla y seguir con los trabajos de mantenimiento. Asimismo, se inicio con el cierre parcial de la zona afectada para seguir con las reparaciones.

Accesos de la Terminal 2 del AICM se ven afectados por un socavón / Pixabay

AICM responde ante la falla estructural

Horas después de esta afectación, la cuenta oficial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México emitió un comunicado a través de redes sociales en el que informó a todos los usuarios que previeran su llegada. De igual forma, comunicaron que ofrecieron estacionamiento gratuito en la Terminal 2, durante los primeros 45 minutos de estancia, tratando de mejorar la vialidad sin generar saturación en las vías de acceso al AICM.

Ante el percance, también recomendaron a los pasajeros anticipar su llegada al aeropuerto, además de utilizar vías alternas para evitar perder sus vuelos. Este incidente pone bajo la lupa la falta de mantenimiento y la urgencia por las reparaciones, ya que el flujo de visitantes extranjeros alcanzará su punto más critico en los próximos días.

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