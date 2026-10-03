VIDEO: Yahir rompe en llanto por su mamá con Alzheimer: “No sé si se acuerde de mí”

El intérprete quedó sexto lugar dentro de La Casa de los Famosos México 2026 / Especial

El cantante reconoció que ahora se arrepiente del tiempo que dejó pasar sin disfrutar plenamente de ella

La salida de Yahir de La Casa de los Famosos México 2026 estuvo acompañada de uno de los momentos más emotivos que ha protagonizado el cantante en los últimos meses. Después de quedarse con el sexto lugar del reality, el intérprete habló sobre su familia y no pudo contener las lágrimas al recordar a su mamá, quien enfrenta Alzheimer, una enfermedad que ha transformado la manera en la que ahora entiende el tiempo que comparte con sus seres queridos.

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Yahir reconoció que durante años tuvo la oportunidad de estar físicamente cerca de su madre, pero que las obligaciones laborales, las llamadas y hasta el teléfono celular provocaron que en ocasiones no estuviera verdaderamente presente. Ahora, ante el avance de la enfermedad, esos momentos adquirieron otro significado y lo llevaron a reflexionar sobre todo aquello que habría querido aprovechar de una manera distinta.

Yahir reconoció que durante años tuvo la oportunidad de estar físicamente cerca de su madre y lo no apreció / Especial

Yahir rompe en llanto al hablar del Alzheimer de su mamá

Durante la conversación posterior a su salida del reality, el cantante recordó los momentos que dejó pasar y reconoció que la enfermedad de su madre cambió su perspectiva sobre la importancia de aprovechar el presente.

“No solo se vive una vez, solo se muere una vez. Perdí mucho tiempo. Mi mamá estaba enferma”, expresó Yahir entre lágrimas.

El intérprete explicó que hubo ocasiones en las que regresaba a casa y solamente estaban él y su mamá. Aunque tenía la oportunidad de conversar y compartir tiempo con ella, reconoció que frecuentemente terminaba concentrándose en el celular o respondiendo llamadas relacionadas con sus compromisos profesionales.

“Muchas veces dejas de estar, estando ahí. Muchas veces llegaba a mi casa con mi mamá y estábamos ella y yo solos y perdía tiempo en el celular o agarraba una llamada”, recordó.

Con el paso del tiempo, aquellos instantes que en su momento parecían cotidianos adquirieron un significado completamente diferente. Yahir admitió que ahora comprende que estar físicamente junto a una persona no necesariamente significa estar presente, especialmente cuando las distracciones impiden aprovechar la convivencia.

El cantante reconoció que la enfermedad de su madre cambió su perspectiva sobre la importancia de aprovechar el presente / Especial

“No sé si mi mamá se acuerde de mí”, confiesa Yahir

Uno de los momentos más dolorosos llegó cuando el cantante habló de su deseo de regresar a Hermosillo, Sonora, para reencontrarse con su mamá. El Alzheimer puede provocar un deterioro progresivo de la memoria y Yahir confesó que actualmente vive con la incertidumbre de saber si ella todavía podrá reconocerlo.

“Me estoy muriendo por llegar a Hermosillo, porque no sé si mi mamá se acuerde de mí”, confesó.

La frase provocó que el cantante se mostrara especialmente vulnerable y puso en perspectiva lo que significa para él regresar con su familia después de haber permanecido durante semanas dentro de La Casa de los Famosos México.

Más allá de hablar únicamente sobre su experiencia, Yahir utilizó el momento para pedir a quienes lo escuchaban que no permitan que el trabajo, el teléfono celular u otras distracciones les roben el tiempo que pueden compartir con las personas que quieren.

“No pierdan el tiempo en cosas que no sirven pa’ nada. Vayan, abracen a los suyos, bésense, disfruten las comidas, disfruten los desayunos, procúrense, ayúdense, ámense”, dijo.

El cantante ha hecho público que su madre enfrenta Alzheimer / Especial

Su paso por La Casa de los Famosos cambió su perspectiva

La reflexión del cantante también estuvo relacionada con lo vivido durante su participación en La Casa de los Famosos México 2026, donde permaneció casi diez semanas antes de convertirse en el sexto lugar de la competencia.

El aislamiento y la convivencia dentro del reality le permitieron reflexionar sobre algunos aspectos de su vida fuera de las cámaras, principalmente la relación que mantiene con su familia. Durante su estancia también tuvo la oportunidad de reencontrarse con su hijo Ian, un momento que reforzó el mensaje que posteriormente compartiría sobre la importancia de no postergar los encuentros con las personas cercanas.

Para Yahir, lo vivido dentro y fuera del programa terminó convirtiéndose en una llamada de atención sobre cómo utiliza su tiempo. El cantante dejó claro que ahora quiere aprovechar de una manera diferente la convivencia con su familia y, particularmente, los momentos que pueda compartir con su madre.

¿Qué es el Alzheimer, enfermedad que padece la mamá de Yahir?

El Alzheimer es una enfermedad cerebral progresiva que afecta principalmente la memoria y otras capacidades relacionadas con el pensamiento. Los problemas para recordar información pueden encontrarse entre sus primeras manifestaciones y, conforme avanza, pueden aparecer otras dificultades relacionadas con el lenguaje, el razonamiento, la toma de decisiones y las actividades cotidianas.

El avance de la enfermedad no ocurre exactamente de la misma manera en todas las personas. En determinadas etapas, la pérdida de memoria y la confusión pueden hacerse más profundas y algunas personas pueden presentar dificultades para reconocer a familiares, amigos o personas cercanas.