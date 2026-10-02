Después de más de 60 días dentro de La Casa de los Famosos México, Yahir tuvo que abandonar la competencia durante la gala del jueves 1 de octubre, luego de que el público determinara su posición dentro de la recta final.
El cantante sonorense se convirtió así en el sexto lugar de la cuarta temporada, quedándose a unos días de la gran final del reality. Su salida ocurrió un día después de que Ernesto Laguardia terminara en el séptimo lugar.
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La decisión se dio a conocer durante la gala de este jueves, cuando se anunció que Yahir ocuparía el sexto lugar de la competencia.
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Tras conocer el resultado, el cantante reaccionó con emoción y celebró junto a sus compañeros antes de comenzar su despedida. De acuerdo con la transmisión, el intérprete tomó con entusiasmo el resultado y compartió unas palabras con quienes continuarán dentro de la casa.
Durante su despedida, Yahir les pidió a los cinco finalistas que dieran todo rumbo a la última gala.
"Los quiero mucho, éxito… Yo también me voy feliz... Los amo, con todo"
El cantante también se dirigió especialmente a Karina Torres, a quien felicitó por haber llegado a esta etapa de la competencia.
"Felicidades, vas por todo. Gracias por todo".
¿Quiénes llegaron a la final de ‘La Casa de los Famosos México’?
Con la salida de Yahir, la competencia quedó reducida a cinco habitantes, quienes continuarán en la lucha por el primer lugar de la temporada:
Gema Garoa
Memo Schutz
Ese Pérez
Mariana Ochoa
Karina Torres
Ellos serán los encargados de disputar la gran final de la cuarta temporada, programada para el domingo 4 de octubre.
La última etapa del reality comenzó con siete habitantes. Primero, Ernesto Laguardia salió de la competencia y ocupó el séptimo lugar; posteriormente, Yahir se convirtió en el sexto eliminado de esta recta final.
Ahora, los cinco participantes restantes continuarán con la votación del público hasta la gala definitiva, en la que se conocerá quién ocupará el primer lugar de la temporada.