Yahir queda fuera de ‘La Casa de los Famosos México’ y termina en sexto lugar

Yahir se despidió de ‘La Casa de los Famosos México’ tras convertirse en el sexto lugar de la competencia / Especial

El cantante sonorense se despidió del reality en la recta final, dejando a cinco habitantes rumbo a la gran gala de este domingo 4 de octubre

Después de más de 60 días dentro de La Casa de los Famosos México, Yahir tuvo que abandonar la competencia durante la gala del jueves 1 de octubre, luego de que el público determinara su posición dentro de la recta final.

El cantante sonorense llegó hasta la recta final de ‘La Casa de los Famosos México’, pero quedó fuera antes de la gala definitiva / Captura de pantalla

El cantante sonorense se convirtió así en el sexto lugar de la cuarta temporada, quedándose a unos días de la gran final del reality. Su salida ocurrió un día después de que Ernesto Laguardia terminara en el séptimo lugar.

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Yahir se queda fuera de la gran final

La decisión se dio a conocer durante la gala de este jueves, cuando se anunció que Yahir ocuparía el sexto lugar de la competencia.

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Tras conocer el resultado, el cantante reaccionó con emoción y celebró junto a sus compañeros antes de comenzar su despedida. De acuerdo con la transmisión, el intérprete tomó con entusiasmo el resultado y compartió unas palabras con quienes continuarán dentro de la casa.

Durante su despedida, Yahir les pidió a los cinco finalistas que dieran todo rumbo a la última gala.

Yahir compartió unas últimas palabras con sus compañeros antes de abandonar la casa más famosa de México / Captura de pantalla

"Los quiero mucho, éxito… Yo también me voy feliz... Los amo, con todo"

El cantante también se dirigió especialmente a Karina Torres, a quien felicitó por haber llegado a esta etapa de la competencia.

"Felicidades, vas por todo. Gracias por todo".

¿Quiénes llegaron a la final de ‘La Casa de los Famosos México’?

Con la salida de Yahir, la competencia quedó reducida a cinco habitantes, quienes continuarán en la lucha por el primer lugar de la temporada:

Gema Garoa

Memo Schutz

Ese Pérez

Mariana Ochoa

Karina Torres

Ellos serán los encargados de disputar la gran final de la cuarta temporada, programada para el domingo 4 de octubre.

La salida de Yahir dejó a cinco participantes rumbo a la gran final de ‘La Casa de los Famosos México’ / Redes Sociales

La última etapa del reality comenzó con siete habitantes. Primero, Ernesto Laguardia salió de la competencia y ocupó el séptimo lugar; posteriormente, Yahir se convirtió en el sexto eliminado de esta recta final.