La Casa de los Famosos México llega al cine para su gran final

La gran final de LCDLFM llegará a las salas de cine / @Lacasadelosfamososmx

La gran final de La Casa de los Famosos México podrá vivirse de una manera diferente y en pantalla grande; conoce los detalles del reality show y cómo podrá verlo en cines

La emoción por la gran final de La Casa de los Famosos México llegará también a las salas de cine. Los seguidores del reality show de Televisa podrán reunirse este domingo para vivir en pantalla grande el desenlace de una temporada que comenzó el pasado 26 de julio y que ahora está cerca de culminar.

Solo cinco habitantes conseguirán llegar a la final de La Casa de los Famosos México. / LCDLF

La invitación fue difundida a través de las redes sociales oficiales de Cinepolis, sitio donde se convocó a los fans a disfrutar juntos la noche más esperada de la competencia. La gran final está programada para este domingo 4 de octubre, a partir de las 20:30 horas por Las Estrellas y también podrá seguirse mediante ViX.

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La final llega a la pantalla grande

La propuesta busca llevar la experiencia de La Casa de los Famosos México fuera de la televisión y reunir a los seguidores en las salas de cine para conocer en vivo quién se quedará con el primer lugar. La jornada marcará el cierre de más de dos meses de encierro, nominaciones, alianzas, conflictos y momentos que mantuvieron a la audiencia pendiente de la casa.

La Casa de los Famosos México cierra su cuarta temporada y se podrá ver desde la pantalla grande / LCDLF

La competencia todavía tendrá movimientos antes de la gala definitiva. Después de la salida de Ernesto Laguardia, quien terminó en séptimo lugar, los votos del público continúan siendo determinantes para definir quiénes permanecerán hasta la gran noche.

¿Quiénes son los finalistas en La Casa?