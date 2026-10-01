Yahir podría dejarte el tanque lleno: gasolinera premia a quienes voten por él en LCDLF

Deben de comprobar que votaron por el sonorense rumbo a la final del reality / Especial

El apoyo al cantante llegó hasta una gasolinera de Hermosillo, donde rifarán un tanque lleno

La fiebre por la final de La Casa de los Famosos México llegó hasta las gasolineras. En Hermosillo, Sonora, un grupo gasolinero decidió sumarse al movimiento de apoyo a Yahir con una peculiar dinámica: rifará un tanque lleno de combustible entre las personas que demuestren haber votado por el cantante, quien ya se encuentra entre los seis participantes que continúan en busca del triunfo.

La iniciativa aparece justo cuando cada voto comienza a resultar fundamental para definir al ganador del reality, cuya gran final está programada para el domingo 4 de octubre. El sonorense ha provocado que seguidores, familiares y personas cercanas al intérprete intensifiquen la campaña para mantenerlo dentro de la competencia y ahora algunos negocios también comenzaron a involucrarse en el apoyo.

Yahir se convirtió en unos de los finalistas y podría llevarse hasta 4 millones de pesos / Especial

¿Cómo ganar un tanque de gasolina por votar por Yahir?

La mecánica anunciada por el establecimiento es relativamente sencilla. Primero, los interesados deberán emitir su voto a favor de Yahir en La Casa de los Famosos México y guardar una captura de pantalla que permita comprobar su participación. Posteriormente tendrán que enviar esa imagen al número telefónico incluido en el cartel de la promoción junto con su nombre completo.

Al completar estos pasos, los seguidores quedarán registrados para participar en la rifa de un tanque lleno de gasolina. El sorteo se realizará el próximo domingo 4 de octubre, por lo que coincidirá precisamente con el día en que se conocerá quién se convierte en ganador de esta edición de La Casa de los Famosos.

La promoción ha llamado la atención porque lleva las campañas de apoyo que habitualmente se desarrollan en redes sociales hacia un terreno diferente. En este caso, uno de los gastos cotidianos de los automovilistas se convirtió en el incentivo para movilizar a más personas alrededor de la candidatura de Yahir rumbo a la final.

El apoyo para el sonorense llegó hasta los negocios de Hermosillo / Especial

Hermosillo se moviliza para apoyar a Yahir

El respaldo no resulta extraño considerando la relación del cantante con Sonora. Durante los últimos días, en Hermosillo ha crecido el llamado para que los habitantes apoyen al intérprete mediante las votaciones, especialmente ahora que la competencia entró en su etapa definitiva y solamente quedan unos cuantos participantes dentro de la casa.

Familiares, seguidores y personas cercanas a Yahir han utilizado diferentes espacios para pedir votos, mientras que la dinámica de la gasolinera representa una de las iniciativas más particulares que han surgido hasta ahora.

El domingo será la final de La Casa de los Famosos y podremos conocer al ganador / Especial

Yahir ya está entre los seis finalistas de La Casa de los Famosos

La campaña tomó fuerza después de que Yahir asegurara su lugar entre los seis finalistas del reality. El cantante logró superar una nueva etapa de eliminación y se mantiene con posibilidades de disputar el premio principal durante la gala definitiva.

El panorama quedó definido este miércoles 30 de septiembre, cuando Ernesto Laguardia fue eliminado de la competencia. El actor y conductor llegó a la zona de riesgo junto con Gema Garoa, pero finalmente no consiguió los votos necesarios para permanecer dentro del programa.

Con su salida, la competencia entró oficialmente en su última fase y Yahir consiguió avanzar un paso más. Ahora, la movilización de sus seguidores será fundamental durante los últimos días, pues el respaldo del público será el que determine hasta dónde llegará el cantante en la clasificación definitiva.

¿Cuánto dinero ganará el vencedor de LCDLF México?

Mientras las campañas fuera de la casa aumentan de intensidad, dentro del reality permanece uno de los objetos más codiciados por los habitantes: el maletín que contiene el premio de 4 millones de pesos destinado a quien consiga convertirse en ganador.

Ese dinero será entregado al participante que obtenga el primer lugar, por lo que los seis finalistas afrontan los últimos días con la expectativa de llevarse la bolsa principal después de varias semanas de convivencia, nominaciones y eliminaciones.