El joven entró a La Casa de los Famosos México para acompañar a Yahir durante 24 horas y llamó la atención de los seguidores del programa

Gibrán Zavala, sobrino del cantante Yahir, se convirtió en uno de los rostros que llamaron la atención de los seguidores de La Casa de los Famosos México después de ingresar al programa para acompañar a su tío durante 24 horas. Su llegada ocurrió como parte de una de las actividades destinadas a los finalistas del reality.

Aunque Yahir cuenta con una trayectoria dentro de la música y la televisión mexicana, Gibrán ha construido un camino profesional relacionado principalmente con el acondicionamiento físico, el modelaje y las redes sociales. Su aparición en el programa también generó comentarios entre los seguidores y llamó la atención de algunas figuras relacionadas con el reality, entre ellas la conductora Marie Claire Harp.

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Atleta de alto rendimiento: Gibrán comparte en redes sociales sus rutinas de ejercicio./IG: @gibran_naell

¿Quién es Gibrán Zavala y a qué se dedica?

Gibrán Zavala se presenta en sus plataformas digitales como un atleta de alto rendimiento y creador de contenido. Sus publicaciones están enfocadas principalmente en el ejercicio, los hábitos saludables y distintas actividades relacionadas con la preparación física.

A través de sus redes sociales, el joven comparte videos y fotografías de rutinas de gimnasio, sesiones de boxeo y ejercicios de acondicionamiento físico. También utiliza sus perfiles para mostrar algunos aspectos de su vida personal, como viajes, reuniones con amigos y proyectos o negocios en los que participa.

Su contenido refleja una fuerte dedicación al entrenamiento físico. Además del gimnasio, el boxeo forma parte de las actividades que practica y que suele compartir con sus seguidores. La combinación de ejercicio, alimentación y estilo de vida saludable se convirtió en uno de los principales temas de sus perfiles públicos. La exposición que obtuvo tras su llegada a La Casa de los Famosos México permitió que más personas conocieran al joven fuera de las publicaciones que realiza habitualmente en redes sociales. Su entrada al reality ocurrió específicamente para acompañar a Yahir durante un periodo de 24 horas.

Tío y sobrino suelen entrenar juntos y compartir actividades deportivas./IG: @gibran_naell

¿Cómo es la relación de Gibrán Zavala con Yahir?

La relación entre Gibrán Zavala y Yahir es cercana y ambos comparten su gusto por las actividades físicas. De acuerdo con las publicaciones que han realizado juntos, suelen pasar tiempo entrenando y realizando diferentes ejercicios. Una de las actividades que comparten es el levantamiento de pesas, una disciplina que ambos practican para trabajar su condición física. También suelen entrenar boxeo, actividad en la que alternan funciones durante las sesiones.

Las fotografías y videos que han compartido muestran parte de esa convivencia entre tío y sobrino, tanto dentro como fuera del gimnasio. Su vínculo familiar también quedó expuesto ante los seguidores de La Casa de los Famosos México con la visita de Gibrán al programa. Durante su estancia en el reality, Gibrán no solo acompañó a Yahir, sino que también generó comentarios entre algunos seguidores por su apariencia y personalidad. Incluso Marie Claire Harp reaccionó a su presencia dentro de la casa.