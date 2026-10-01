El IPN separó definitivamente del grupo al profesor tras la difusión de un video grabado dentro del CECyT 4 / Especial

El docente Mario Poucell Arrona fue separado definitivamente del grupo mientras el Instituto Politécnico Nacional analiza posibles consecuencias jurídicas y administrativas

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó este 30 de septiembre que separó definitivamente del grupo al profesor Mario Poucell, adscrito al CECyT 4 “Lázaro Cárdenas”, luego de que se difundiera en redes sociales un video relacionado con una conducta atribuida al docente dentro de un salón de clases.

CECyT 4 / Preparatorias México

De acuerdo con la institución, la medida fue tomada como parte de la aplicación del Protocolo Institucional para la protección de menores de edad. En tanto se desarrolla el procedimiento correspondiente, otro profesor quedó a cargo del grupo involucrado para continuar con las clases.

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¿Qué ocurrió en el salón de clases?

La controversia comenzó después de que circulara una grabación realizada dentro de un aula del CECyT 4.

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En el video se observa al profesor revisar el trabajo de una estudiante y posteriormente arrojar su cuaderno al piso. Antes de hacerlo, el docente menciona: “Natalia, chica, cero, cero”.

Un video difundido en redes sociales muestra al docente arrojar al piso el cuaderno de una estudiante durante una clase / Especial

Las imágenes provocaron reacciones entre integrantes de la comunidad escolar y usuarios de redes sociales.

Ante la difusión del material, el IPN informó sobre las medidas adoptadas respecto al grupo y señaló que la dirección del plantel elaboró un documento para dejar constancia de los antecedentes, hechos recientes y acciones implementadas.

IPN analiza posibles consecuencias

La institución informó que la dirección del CECyT 4 elaboró un acta circunstanciada, en la que se hicieron constar los antecedentes, los sucesos recientes y las acciones implementadas.

Dicho documento fue remitido a la Oficina del Abogado General del IPN para su conocimiento y para analizar los efectos jurídicos y administrativos que correspondan.

El Instituto precisó que la separación del profesor del grupo se realizó bajo el protocolo destinado a la protección de menores de edad.

Mientras continúa el procedimiento correspondiente, otro docente quedó a cargo del grupo, con el objetivo de dar continuidad a las clases de las y los estudiantes.

Estudiantes del CECyT 4 bloquean avenida Constituyentes

El caso también derivó en una movilización de estudiantes del CECyT 4, quienes se manifestaron a las afueras del plantel y bloquearon ambos sentidos de la avenida Constituyentes, a la altura de la colonia Belén de las Flores, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Estudiantes del CECyT 4 se manifestaron sobre avenida Constituyentes y exigieron respuestas a las autoridades del plantel / Especial

Durante la protesta, integrantes de la comunidad estudiantil pidieron a las autoridades del plantel atender sus señalamientos relacionados con presuntos casos de abuso y maltrato dentro de la institución. Entre sus demandas también se encontraba la suspensión del profesor que aparece en la grabación.

Una de las principales peticiones de los estudiantes fue la instalación de una mesa de diálogo con las autoridades del CECyT 4, con el objetivo de presentar sus demandas y obtener respuestas.

La movilización generó afectaciones viales durante la tarde del miércoles debido al bloqueo de la avenida Constituyentes.

¿El profesor fue destituido?

Aunque en redes sociales y algunos reportes periodísticos comenzó a utilizarse el término “destitución”, la información proporcionada por el IPN establece que el docente fue separado definitivamente del grupo, una medida distinta a una baja definitiva de la institución.

El profesor permanece en servicio activo mientras el área jurídica analiza el expediente y determina, en su caso, las consecuencias administrativas correspondientes.