¿Qué podrán controlar los padres en WhatsApp? Así funcionan las nuevas opciones para adolescentes

La plataforma incorporará controles sobre grupos, Canales, Estados, foto de perfil y Meta AI, pero los padres podrán modificar o desactivar estas configuraciones cuando lo consideren necesario

WhatsApp incorporará nuevos controles parentales para las cuentas de adolescentes mayores de 13 años, con opciones que permitirán a madres y padres establecer determinados límites sobre la experiencia de sus hijos dentro de la plataforma.

Los padres podrán establecer quién puede agregar a sus hijos adolescentes a grupos de WhatsApp / Redes Sociales

Las herramientas estarán disponibles en México y a nivel global como configuraciones que cada familia podrá ajustar de acuerdo con sus necesidades. Sin embargo, estas medidas no serán permanentes: los padres podrán modificarlas o desactivarlas posteriormente.

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La actualización busca ofrecer a las familias una manera de acompañar el uso que los adolescentes hacen de WhatsApp, sin que esto implique acceder a sus conversaciones privadas.

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¿Qué podrán modificar los padres en WhatsApp?

Los nuevos controles permitirán establecer diferentes restricciones relacionadas con la privacidad, los grupos, los Canales, los Estados y Meta AI.

Entre las principales configuraciones que podrán modificar se encuentran:

Foto de perfil : los padres podrán decidir quién puede ver la foto de perfil de su hijo adolescente.

Grupos : podrán establecer quién puede agregar al adolescente a un grupo.

Notificaciones sobre grupos : recibirán una notificación cuando el adolescente se una o salga de un grupo, además de cuando uno de los grupos en los que participa aumente significativamente de tamaño.

Canales : podrán establecer cómo utiliza el adolescente esta función dentro de WhatsApp.

Estados : podrán determinar de quién puede recibir actualizaciones de Estado y quién puede ver las publicaciones que comparta.

Meta AI: podrán elegir entre la configuración predeterminada para mayores de 13 años y una alternativa más restrictiva denominada “Contenido limitado”.

Las nuevas herramientas permitirán recibir notificaciones relacionadas con los grupos en los que participa el adolescente / Especial

De esta manera, los controles no se concentran en una sola función, sino que permiten modificar distintos aspectos de la experiencia del adolescente dentro de la aplicación.

Los adolescentes necesitarán autorización para cambiar algunas configuraciones

Una vez que los padres establezcan determinadas restricciones, el adolescente no podrá modificarlas por su cuenta.

Si desea cambiar alguna de estas opciones, necesitará la aprobación de su madre o padre mediante un PIN que ellos mismos hayan establecido.

Esto permitirá que las familias mantengan las configuraciones acordadas mientras deciden si es necesario realizar algún cambio.

Canales, Estados y Meta AI también forman parte de las funciones que podrán configurarse mediante los nuevos controles parentales / Especial

Los controles no serán permanentes

Una de las características de estas herramientas es que las configuraciones podrán ajustarse posteriormente.

Los padres podrán modificar o desactivar los controles de acuerdo con las necesidades de su hijo adolescente, por lo que no se trata de restricciones permanentes sobre la cuenta.

WhatsApp plantea estas opciones como una herramienta que puede acompañar las distintas etapas del uso que los adolescentes hacen de la plataforma, dejando en manos de cada familia la decisión sobre qué configuraciones utilizar.

¿Los padres podrán leer los chats?

No. Los nuevos controles parentales no permitirán que madres y padres accedan a las conversaciones privadas de sus hijos.

Los mensajes y las llamadas personales continuarán protegidos mediante cifrado de extremo a extremo, por lo que estas herramientas no permitirán leer chats ni escuchar llamadas.

WhatsApp también señala que ni siquiera la propia plataforma puede acceder al contenido de estas comunicaciones.

Así, los nuevos controles estarán dirigidos a determinadas funciones y configuraciones de la cuenta, mientras que las conversaciones privadas permanecerán protegidas.