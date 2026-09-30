Las nuevas herramientas también contemplan controles para Estados, Canales y fotos de perfil./@isa_figueroa

La plataforma incorporará herramientas para que madres y padres puedan establecer límites sobre los grupos y algunas funciones que utilizan sus hijos, sin entrar a sus conversaciones privadas

WhatsApp anunció nuevas opciones de supervisión para las cuentas de adolescentes. Con estas herramientas, las familias podrán decidir algunos aspectos de la experiencia dentro de la aplicación y tener más información sobre la actividad de sus hijos.

Los cambios incluyen controles sobre los grupos, la foto de perfil, los Estados y los Canales. La plataforma también permitirá que los padres reciban avisos relacionados con algunos movimientos que hagan los adolescentes dentro de los chats grupales.

WhatsApp prepara nuevos controles para las cuentas de adolescentes./@pixabay

Estas son las nuevas opciones para padres

Una de las novedades permitirá establecer quién puede agregar al adolescente a un grupo. Los padres también podrán recibir una notificación cuando su hijo entre o salga de una conversación grupal.

WhatsApp incluirá además avisos cuando un grupo tenga un crecimiento importante en su número de integrantes. La intención es que los padres puedan conocer mejor los espacios digitales en los que participan sus hijos sin revisar directamente sus mensajes.

Los padres podrán establecer límites sobre quién puede agregar a sus hijos a grupos./@pixabay

Los mensajes seguirán siendo privados

Las nuevas herramientas no permitirán que los padres lean las conversaciones de sus hijos. Tampoco tendrán acceso a sus llamadas, ya que WhatsApp mantendrá el cifrado de extremo a extremo.