La audiencia de Caro Quintero, prevista originalmente para el 1 de octubre, fue aplazada. / RS

La audiencia de Rafael Caro Quintero estaba programada para este 1 de octubre, pero fue reprogramada para el 14 de octubre de 2026 ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York

La audiencia de Rafael Caro Quintero ante una corte federal de Nueva York fue aplazada y ya tiene nueva fecha. El fundador del Cártel de Guadalajara estaba citado para comparecer este 1 de octubre, pero la diligencia fue reprogramada para el próximo 14 de octubre de 2026. De acuerdo con información sobre el calendario de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, el cambio se realizó debido a ajustes en la agenda del tribunal. La audiencia está prevista para las 11:00 horas y será encabezada por el juez Frederic Block.

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¿De qué acusan a Rafael Caro Quintero?

El proceso judicial en Estados Unidos incluye acusaciones relacionadas con narcotráfico y con el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985.

De acuerdo con la acusación de la fiscalía estadounidense, Caro Quintero habría comenzado sus actividades de tráfico de drogas desde la década de 1980 y posteriormente habría ampliado sus operaciones a sustancias como metanfetamina, heroína y cocaína. Estas acusaciones forman parte del proceso judicial y deberán ser resueltas por el tribunal.

En la misma diligencia también está prevista la comparecencia de Ismael Quintero Arellanes, sobrino y coacusado de Caro Quintero en el proceso que se lleva en Estados Unidos.

Rafael Caro Quintero tendrá una nueva audiencia en Nueva York el próximo 14 de octubre de 2026./ RS

Fiscalía y defensa mantienen disputa por el jurado

Otro de los asuntos relacionados con el próximo juicio es la solicitud de la fiscalía estadounidense para que el jurado sea anónimo y parcialmente aislado del exterior, debido a las características del caso.

La defensa de Caro Quintero se ha opuesto a esta petición. Sus abogados argumentan que un jurado anónimo podría generar una percepción anticipada de culpabilidad y afectar el principio de presunción de inocencia.