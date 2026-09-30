La Corte Federal de Chicago volvió a modificar el calendario del proceso contra Ovidio Guzmán López, luego de aplazar la audiencia que estaba prevista para el 28 de octubre de 2026. La nueva fecha quedó establecida para el 7 de diciembre a las 10:30 horas, ante la jueza federal Sharon Johnson Coleman.
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Esta representa la octava postergación dentro del proceso que enfrenta el exintegrante de Los Chapitos en Estados Unidos. La audiencia permitirá revisar el avance de la colaboración que Guzmán López mantiene con las autoridades y los posibles efectos que esta tenga sobre su condena.
Ovidio Guzmán se declaró culpable en Estados Unidos
El 11 de julio de 2025, Ovidio Guzmán López se declaró culpable ante una corte federal de Chicago por cuatro cargos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó entonces que el acuerdo resolvía acusaciones presentadas en Illinois y Nueva York.
Como parte del acuerdo de culpabilidad, Guzmán López aceptó también un decomiso de 80 millones de dólares. La corte no estableció una fecha de sentencia durante aquella comparecencia, por lo que el proceso continúa a la espera de una resolución definitiva.
De su captura en Culiacán a una corte de Chicago
Las autoridades mexicanas capturaron a Ovidio Guzmán el 5 de enero de 2023 en Jesús María, Culiacán, Sinaloa. Meses después, Estados Unidos recibió al acusado mediante un proceso de extradición que ocurrió el 15 de septiembre de 2023.
Desde entonces, el caso avanzó dentro del sistema judicial estadounidense y llegó hasta el acuerdo de culpabilidad de 2025. Ahora, la atención se concentra en la audiencia del 7 de diciembre de 2026, fecha en la que la Fiscalía y la defensa volverán a comparecer ante la jueza Coleman.