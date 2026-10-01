Octubre tendrá nuevos depósitos para estudiantes, pero no todos los beneficiarios recibirán dinero este mes

Octubre de 2026 traerá nuevos depósitos de los Programas para el Bienestar, aunque el pago no aplicará para todos los beneficiarios. Mientras las becas para estudiantes tendrán una nueva dispersión correspondiente al bimestre septiembre-octubre, otros apoyos ya entregaron ese recurso durante septiembre.

La diferencia es importante para quienes esperan un depósito durante los primeros días del mes. Las pensiones para adultos mayores, Mujeres Bienestar, personas con discapacidad y Madres Trabajadoras no tendrán un nuevo pago bimestral en octubre, debido a que el apoyo correspondiente a septiembre-octubre ya fue depositado.

El apoyo para secundaria será de 1,900 pesos por familia./istock

¿Qué Becas Bienestar pagan en octubre de 2026?

Después de la pausa de julio y agosto por el periodo vacacional, octubre será el mes del siguiente depósito de las becas bimestrales, correspondiente al periodo septiembre-octubre del ciclo escolar 2026-2027. Los programas contemplados son la Beca Rita Cetina para secundaria, la Beca Universal Benito Juárez de educación media superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

En el caso de Rita Cetina para secundaria, el apoyo es de 1,900 pesos bimestrales por familia, además de 700 pesos por cada estudiante adicional de secundaria que pertenezca al mismo núcleo familiar. Por ejemplo, una familia con dos estudiantes recibiría 2,600 pesos, mientras que una con tres obtendría 3,300 pesos.

Para quienes reciben la Beca Benito Juárez de educación media superior, el depósito será de 1,900 pesos por estudiante, correspondiente al bimestre septiembre-octubre. El programa contempla cinco bimestres de apoyo durante el ciclo escolar, ya que julio y agosto forman parte del periodo vacacional y no generan un pago bimestral ordinario.

Jóvenes Escribiendo el Futuro: El programa contempla un pago para estudiantes universitarios./istock

En tanto, Jóvenes Escribiendo el Futuro contempla un depósito de 5,800 pesos bimestrales para estudiantes de educación superior que cumplen con los criterios establecidos por el programa. El pago previsto para octubre corresponde también al periodo septiembre-octubre y representa el primer bimestre del ciclo escolar 2026-2027.

¿Cuándo depositan las Becas Bienestar en octubre?

Hasta el 27 de septiembre de 2026, las autoridades habían confirmado que el pago de las becas se realizaría durante octubre, pero todavía no habían publicado el calendario oficial por letra del primer apellido. Por ello, los calendarios que circulan en redes sociales o sitios de internet no deben tomarse como fechas oficiales.

En el caso de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, no habrá un nuevo depósito en octubre. El pago correspondiente a septiembre-octubre se realizó entre el 1 y el 25 de septiembre de 2026, de acuerdo con la inicial del primer apellido. Durante esa dispersión se entregaron 6,400 pesos a adultos mayores, 3,100 pesos a Mujeres Bienestar, 3,300 pesos a personas con discapacidad permanente y 1,650 pesos a Madres Trabajadoras en la mayoría de los casos.

El siguiente pago ordinario para estos cuatro programas será el correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2026, cuyo calendario todavía deberá ser anunciado oficialmente por la Secretaría de Bienestar. Una excepción es Sembrando Vida, ya que este programa entrega un apoyo mensual y no bimestral; para septiembre se reportó un monto de 6,450 pesos mensuales.

Beca Benito Juárez será para estudiantes de educación media superior./istock

¿Qué pasa con Jóvenes Construyendo el Futuro?

Jóvenes Construyendo el Futuro también tendrá actividad durante octubre, aunque esto no significa que todas las personas que se registren recibirán un depósito de inmediato. El portal oficial de Programas para el Bienestar señala que el 1 de octubre se abre un nuevo periodo de postulaciones a centros de trabajo para el ingreso de aprendices.

Por ahora, quienes reciben alguna de las becas que sí tendrán pago deben esperar la publicación del calendario oficial de octubre de 2026 para conocer el día exacto de su depósito. Una vez disponible, podrán revisar la fecha que corresponde a su apellido y consultar posteriormente el saldo de su Tarjeta del Banco del Bienestar. El dinero no tiene que retirarse el mismo día y puede permanecer en la cuenta para utilizarse después.

Los beneficiarios podrán consultar su saldo una vez realizado el depósito./especial