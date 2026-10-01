Alejandra Guzmán habla de Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México: “No le cae bien a nadie”

Alejandra Guzmán visitó La Casa de los Famosos México durante la recta final de la cuarta temporada. / Especial

Alejandra Guzmán visitó La Casa de los Famosos México y sorprendió al mencionar a Mariana Ochoa durante una conversación sobre la recta final del reality

Alejandra Guzmán generó conversación durante su aparición en La Casa de los Famosos México 2026 al hablar sobre Mariana Ochoa y asegurar que la integrante de OV7 “no le cae bien a nadie”, mientras comentaba quiénes podrían quedar fuera de la competencia en la recta final. La declaración ocurrió antes de que la cantante ingresara a la casa para sorprender a los habitantes con una presentación musical.

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¿Qué dijo Alejandra Guzmán de Mariana Ochoa?

Durante la pregala del 30 de septiembre, el conductor Ricardo Margaleff le preguntó a la cantante sobre los habitantes que quedaban en competencia.

Al hablar sobre quién podría abandonar el programa, la intérprete mencionó a Ese Pérez y posteriormente a Mariana Ochoa. Fue entonces cuando lanzó el comentario que llamó la atención: “El Ese o ese... o Marianita, no le cae bien a nadie”.

La frase fue expresada por Guzmán como parte de su opinión sobre lo que ha observado dentro y alrededor del programa como espectadora, la cantante aseguró que sigue las redes sociales y el programa.

Alejandra Guzmán en la pregala de La Casa de los Famosos México, junto a Wendy Guevara, Cecilia Galliano y Ricardo Margaleff.

¿Quiénes siguen en La Casa de los Famosos México?

Tras la salida de Ernesto Laguardia, la competencia se encamina a su última eliminación antes de la gran final. Será hoy 1 de octubre que se dará a conocer al sexto finalista.

Los habitantes que llegaron a esta etapa se encuentran Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir, Ese Pérez, Gema Garoa y Memo Schutz.