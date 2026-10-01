Alejandra Guzmán generó conversación durante su aparición en La Casa de los Famosos México 2026 al hablar sobre Mariana Ochoa y asegurar que la integrante de OV7 “no le cae bien a nadie”, mientras comentaba quiénes podrían quedar fuera de la competencia en la recta final. La declaración ocurrió antes de que la cantante ingresara a la casa para sorprender a los habitantes con una presentación musical.
¿Qué dijo Alejandra Guzmán de Mariana Ochoa?
Durante la pregala del 30 de septiembre, el conductor Ricardo Margaleff le preguntó a la cantante sobre los habitantes que quedaban en competencia.
Al hablar sobre quién podría abandonar el programa, la intérprete mencionó a Ese Pérez y posteriormente a Mariana Ochoa. Fue entonces cuando lanzó el comentario que llamó la atención: “El Ese o ese... o Marianita, no le cae bien a nadie”.
La frase fue expresada por Guzmán como parte de su opinión sobre lo que ha observado dentro y alrededor del programa como espectadora, la cantante aseguró que sigue las redes sociales y el programa.
¿Quiénes siguen en La Casa de los Famosos México?
Tras la salida de Ernesto Laguardia, la competencia se encamina a su última eliminación antes de la gran final. Será hoy 1 de octubre que se dará a conocer al sexto finalista.
Los habitantes que llegaron a esta etapa se encuentran Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir, Ese Pérez, Gema Garoa y Memo Schutz.
El ganador de esta edición recibirá un premio de 4 millones de pesos y será el encargado de apagar las luces de la casa al finalizar la temporada. La final está programada para el domingo 4 de octubre de 2026, cuando se definirá al ganador de la temporada.