Alejandra Guzmán generó conversación durante su aparición en La Casa de los Famosos México 2026 al hablar sobre Mariana Ochoa y asegurar que la integrante de OV7 “no le cae bien a nadie”, mientras comentaba quiénes podrían quedar fuera de la competencia en la recta final. La declaración ocurrió antes de que la cantante ingresara a la casa para sorprender a los habitantes con una presentación musical.

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¿Qué dijo Alejandra Guzmán de Mariana Ochoa?

Durante la pregala del 30 de septiembre, el conductor Ricardo Margaleff le preguntó a la cantante sobre los habitantes que quedaban en competencia.

Al hablar sobre quién podría abandonar el programa, la intérprete mencionó a Ese Pérez y posteriormente a Mariana Ochoa. Fue entonces cuando lanzó el comentario que llamó la atención: “El Ese o ese... o Marianita, no le cae bien a nadie”.

La frase fue expresada por Guzmán como parte de su opinión sobre lo que ha observado dentro y alrededor del programa como espectadora, la cantante aseguró que sigue las redes sociales y el programa.

Alejandra Guzmán en la pregala de La Casa de los Famosos México, junto a Wendy Guevara, Cecilia Galliano y Ricardo Margaleff.

¿Quiénes siguen en La Casa de los Famosos México?

Tras la salida de Ernesto Laguardia, la competencia se encamina a su última eliminación antes de la gran final. Será hoy 1 de octubre que se dará a conocer al sexto finalista.

Los habitantes que llegaron a esta etapa se encuentran Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir, Ese Pérez, Gema Garoa y Memo Schutz.

El ganador de esta edición recibirá un premio de 4 millones de pesos y será el encargado de apagar las luces de la casa al finalizar la temporada. La final está programada para el domingo 4 de octubre de 2026, cuando se definirá al ganador de la temporada.