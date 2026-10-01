La pareja habló de gastos familiares y un préstamo solicitado por el conductor / Especial

La visita de Verónica Fonseca dejó varias conversaciones que encendieron las redes

La visita de Verónica Fonseca a Memo Schutz en La Casa de los Famosos México 2026 terminó dando mucho más de qué hablar de lo esperado. Aunque el reencuentro estuvo acompañado por muestras de cariño después de permanecer separados debido a la participación del comentarista deportivo en el reality, conforme avanzaron sus conversaciones surgieron temas relacionados con dinero, los gastos de sus hijos, ropa y hasta algunas situaciones que usuarios en redes sociales interpretaron como posibles celos.

Uno de los momentos que mayor conversación provocó ocurrió cuando el matrimonio comenzó a hablar sobre la situación económica de la familia mientras Memo permanece dentro del programa. La conversación surgió a partir de Luca, uno de sus cuatro hijos, quien recientemente fue sometido a una cirugía y requiere diferentes cuidados, situación que llevó al conductor a reconocer que había solicitado un préstamo para afrontar parte de los gastos familiares durante su ausencia.

La pareja dejó mucho de qué hablar al discutir cosas de dinero en medio del reality / Especial

Memo Schutz y su esposa hablan de los gastos de su familia

La charla adquirió un tono más serio cuando Verónica comenzó a explicarle a su esposo los gastos que había tenido que administrar. En medio de la conversación también mencionó que Luca necesitaba atención odontológica: "Aparte Luca también tiene una muela picada".

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Memo respondió: "Sí, pero bueno, pues es que bueno, yo nunca pensé que iba a estar…", haciendo referencia al tiempo que ha conseguido permanecer dentro de La Casa de los Famosos. Verónica entonces recordó que antes de ingresar al reality había planteado la necesidad de hacer cuentas considerando la posibilidad de que el conductor llegara hasta las últimas semanas de la competencia.

"No, no, está bien, está bien, está bien. Pero a lo que voy es que yo te decía, sentémonos, hagamos el Excel a que te quedas todo el tiempo, Guillermo, porque, o sea, súmale. Tengo un Excel", dijo Verónica.

Por cuestiones económicas, Memo y Verónica llamaron la atención del público / Especial

La conversación llamó particularmente la atención porque, mientras su esposa intentaba explicarle cómo había organizado las finanzas familiares, Memo cambió momentáneamente el tema para preguntarle si había llevado a sus hijos a ver una película de Spider-Man. Verónica explicó entonces que había reducido considerablemente las salidas para evitar nuevos gastos mientras enfrentaba las responsabilidades económicas de la familia.

"Este… o sea, casi no los he sacado porque para no gastar. Ahorita sabes todo lo que esto implica, la verdad es que pobrecitos han estado muy encerrados".

Al escucharla, Memo prometió que cuando terminara su participación en el programa intentaría compensar el tiempo que la familia había permanecido limitada en sus actividades.

"Pues es que sí, te prometo ahorita saliendo a ver si nos podemos escapar unos días".

¿Memo Schutz se puso celoso durante la visita de Verónica?

El dinero no fue el único tema que encendió las redes. En otro momento de la convivencia, Verónica le contó a Memo que había acudido sola a casa de Luis, exparticipante que coincidió durante algunos días con el comentarista dentro del reality. La expresión de Schutz después de escuchar el comentario fue interpretada por algunos seguidores como una señal de incomodidad o celos.

Sin embargo, Memo no afirmó que estuviera celoso ni existe confirmación de que realmente se haya molestado por la visita, por lo que las versiones surgieron principalmente a partir de la interpretación que los espectadores hicieron de sus gestos.

Los celos también empezaron a relucir al hablar de Brianda / Especial

Algo parecido ocurrió cuando Memo le preguntó a Verónica si ya había conocido a Brianda Deyanara. Su esposa respondió que no y su expresión volvió a generar comentarios entre quienes siguen las transmisiones, especialmente por las especulaciones que durante semanas han rodeado la cercanía entre Brianda y Memo.

¿Qué pasó entre Memo Schutz y Brianda Deyanara?

Desde que comenzaron a convivir dentro de La Casa de los Famosos México 2026, Memo y Brianda desarrollaron una amistad cercana que llamó la atención de los seguidores. El conductor estuvo pendiente de ella en diferentes momentos y explicó que consideraba su vínculo paternal y protector, comparándolo incluso con la relación entre un padre y una hija.

Pese a esa explicación, algunos espectadores comenzaron a interpretar determinadas muestras de cariño como un posible coqueteo. También generaron comentarios las reacciones de Memo cuando Brianda convivía con otros hombres y un momento en el que algunos usuarios aseguraron haber escuchado al conductor llamarla “Verito”, diminutivo con el que se refiere a su esposa. El audio, sin embargo, generó diferentes interpretaciones entre quienes siguieron la escena.

Otra situación ocurrió durante la dinámica de la Suite del Líder, cuando Memo decidió no dormir en la misma cama con Brianda y explicó que prefería establecer ciertos límites por respeto hacia su familia.

Después de abandonar el reality, Brianda negó que entre ambos existiera un romance y sostuvo que algunas situaciones habían sido sacadas de contexto. También destacó que Memo hablaba constantemente sobre Verónica, sus hijos y su familia durante su estancia en el programa. Por ello, hasta ahora las versiones sobre una posible atracción entre ambos permanecen únicamente como especulaciones surgidas entre seguidores.

¿Quién es Verónica Fonseca, esposa de Memo Schutz?

Aunque su nombre ha ganado presencia durante esta temporada de La Casa de los Famosos, Verónica Fonseca ha mantenido históricamente un perfil mucho más privado que el de su esposo. Mientras Memo desarrolló su trayectoria frente a las cámaras como periodista y comentarista deportivo, ella ha permanecido principalmente alejada de los reflectores.

Su historia juntos se extiende por más de dos décadas. De acuerdo con lo contado por Verónica, llevan 23 años como pareja y 20 de matrimonio, periodo durante el cual formaron una familia integrada por sus cuatro hijos: Guillermo, Patricio, Nicole y Luca.