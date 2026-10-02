Revelan la verdadera razón de la salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos México

Rosa María Noguerón aclaró qué ocurrió detrás de la salida de la actriz y negó las versiones sobre presuntas irregularidades durante su breve estancia en el reality

La salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos México sigue dando de qué hablar. Después de varios días de rumores sobre lo que habría ocurrido dentro del programa, Rosa María Noguerón, productora del reality, decidió aclarar la versión de la producción y explicó qué habría llevado a la actriz a dejar la competencia.

Según Noguerón, el ingreso de Gala no fue improvisado. Antes de entrar se definieron las condiciones de su participación con sus representantes, entre ellas que competiría por una parte proporcional del premio de acuerdo con el tiempo que permaneciera dentro de la casa. También se contemplaba aprovechar su regreso para mostrar otra faceta de la cantante y darle espacio a parte de su repertorio musical.

La productora aseguró además que nunca existió una situación que pusiera en riesgo a Gala o al resto de los habitantes. En redes sociales comenzaron a circular versiones sobre un supuesto comportamiento irregular de la actriz e incluso comentarios relacionados con consumo de sustancias, pero Noguerón rechazó esas versiones.

Gala Montes entró con un personaje pensado para el reality

Parte de la actitud que llamó la atención durante su estancia, explicó la productora, estaba relacionada con “La Diabla”, un personaje que Gala había creado para su regreso al programa y con el que buscaba generar conversación dentro de la casa.

“De ninguna manera. Estamos hablando de Gala Montes, todos la conocemos; se hizo un personaje que se llama ‘La Diabla’ y dio mucho contenido dentro de la casa los días que estuvo. Ella abandonó el juego porque ella decidió abandonarlo”.

La participación de la actriz cambió de rumbo prácticamente desde sus primeros días. Gala llegó con la expectativa de encontrarse dentro del juego con Flor Vigna, a quien veía como una persona cercana y una posible aliada para sobrellevar la convivencia.

Gala Montes ingresó al reality con el personaje de “La Diabla”, según explicó la producción./ LCDLFMX

¿Por qué Gala Montes terminó saliendo de La Casa de los Famosos?

El escenario que esperaba la actriz desapareció cuando Flor Vigna fue eliminada del reality. De acuerdo con Noguerón, ese momento afectó el ánimo con el que Gala había entrado y terminó influyendo en su determinación de no continuar.

La producción, según la versión de Noguerón, decidió no presionarla para quedarse. Una vez que Gala expresó que ya no quería continuar con la dinámica, se respetó su decisión y su participación terminó antes de lo que originalmente se había proyectado.

Noguerón también negó que la relación profesional con la actriz haya quedado rota. Por el contrario, aseguró que existe cercanía y afecto hacia Gala, además de una relación construida durante los proyectos en los que han trabajado juntas.