La actriz y cantante asegura que contempla recurrir a la vía legal para frenar el contacto con su madre, a quien acusa de hostigamiento y exigencias constantes de dinero

La nueva etapa musical de Gala Montes terminó por volver a poner bajo los reflectores el complicado vínculo que mantiene con su madre, Crista Montes. Mientras prepara el lanzamiento de su proyecto discográfico La hija de nadie, previsto para el 23 de octubre, la cantante reveló que contempla recurrir a una medida legal para impedir nuevos acercamientos de su mamá.

La posibilidad de solicitar una orden de restricción surge después de meses de desencuentros públicos entre ambas. Gala asegura que actualmente busca evitar cualquier contacto y sostiene que Crista ha intentado acercarse no sólo a ella, sino también a personas relacionadas con su vida personal y profesional.

Uno de los puntos que más ha endurecido el conflicto es el dinero. La actriz afirma que su madre le ha solicitado recursos de manera reiterada y sostiene que parte de las diferencias entre ambas comenzó cuando decidió revisar el manejo de los ingresos que obtuvo desde que inició su carrera siendo menor de edad.

Gala Montes asegura que quiere mantener distancia de Crista Montes

Al hablar sobre su relación familiar, Gala dejó claro que actualmente no busca una reconciliación y reconoció que incluso considera llevar el caso ante las autoridades para establecer límites formales.

“Yo de verdad a la señora Crista le huyo, le quiero poner una orden de restricción porque no deja de acosarme porque quiere dinero, porque ya se le acabó, porque nunca supo trabajar”

La intérprete también ha señalado que su madre habría contactado a integrantes de su entorno con la intención, según su versión, de afectar su imagen. Estas acusaciones corresponden a los señalamientos realizados públicamente por Gala, mientras que hasta ahora no se ha informado que exista una orden de restricción concedida por alguna autoridad.

Gala Montes acusó a Crista Montes de presunto acoso y constantes peticiones de dinero./ RS

El quiebre familiar se hizo público desde mediados de 2024, cuando Gala decidió terminar la relación profesional con Crista, quien había sido su representante artística durante buena parte de su trayectoria. Después de esa separación comenzaron a surgir acusaciones relacionadas con el manejo de dinero, presunta explotación laboral, violencia y diferencias sobre la administración de sus cuentas.

¿Por qué Gala Montes borró el rostro de su mamá de la portada de su disco?

La disputa familiar también terminó formando parte de la imagen de su nuevo proyecto musical. Para la portada de La hija de nadie, Gala utilizó una fotografía tomada durante su infancia en la que aparece junto a su madre, pero el rostro de Crista fue cubierto completamente con una mancha morada.

La cantante explicó que la modificación respondió a una decisión relacionada con derechos de imagen. Su equipo buscaba utilizar una fotografía de sus primeros años por la expresión que tenía en ella, pero al no contar con una imagen adecuada en la que apareciera sola, optaron por intervenir la fotografía original.

El distanciamiento entre Gala y su mamá se hizo público desde 2024./ RS

El título del disco también coincide con una etapa en la que Gala ha hablado abiertamente sobre el distanciamiento de su familia. La artista ha relatado que durante años vivió situaciones que ahora identifica como manipulación psicológica y problemas relacionados con el control de sus ganancias.