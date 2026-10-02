El actor y exluchador encabezó la presentación de Matchbox: La película junto a Jessica Biel y parte del elenco; durante el evento se le vio apresurado, aunque no existe confirmación de que estuviera molesto

La llegada de John Cena a la Ciudad de México provocó emoción entre los seguidores que acudieron a la premiere de Matchbox: La película, pero también dejó un momento que rápidamente generó comentarios. Durante parte de su recorrido por la alfombra gris, el actor y exluchador se mostró serio y con prisa, actitud que algunos asistentes interpretaron como molestia.

Hasta ahora no existe una declaración de Cena que confirme que estuviera enojado. Tampoco se ha informado oficialmente que hubiera ocurrido algún incidente durante el evento. La percepción surgió por la rapidez con la que avanzó en algunos momentos y por el poco tiempo que parecía tener disponible para convivir con quienes esperaban verlo de cerca.

Una de las versiones que circuló entre los asistentes apuntaba a que el actor podía tener otro compromiso dentro de su agenda promocional, lo que explicaría que intentara agilizar su participación. Sin embargo, ese supuesto no ha sido confirmado, por lo que únicamente puede señalarse que Cena se mostró apresurado durante parte de la presentación.

La premiere reunió a parte del elenco en la CDMX

El evento también sirvió como escaparate para presentar al público mexicano a varios de los protagonistas de la cinta. Junto a Cena estuvieron Jessica Biel, Arturo Castro, Sam Richardson y Teyonah Parris, quienes participaron en las actividades de promoción y atendieron a medios y seguidores.

La presencia del reparto generó una fuerte respuesta entre los asistentes, especialmente por tratarse de una producción que toma como inspiración una de las líneas de juguetes más conocidas de Mattel. Aunque el nombre de Matchbox remite de inmediato a los autos en miniatura, la película apuesta por una historia de acción y comedia con una trama propia.

John Cena se mostró serio y apresurado durante algunos momentos de la alfombra gris./ Georgina Sánchez

¿Qué papel tiene John Cena en ‘Matchbox’?

En esta nueva producción, John Cena da vida a Sean, un agente encubierto de la CIA que vuelve al lugar donde creció después de mantenerse alejado durante años. Su regreso rompe por completo la rutina de sus antiguos amigos, quienes terminan arrastrados a una situación mucho más peligrosa de lo que esperaban.

A partir de ese reencuentro, la historia se transforma en una aventura internacional marcada por persecuciones, espionaje y constantes situaciones de riesgo. El grupo pasa de recordar viejos tiempos a verse involucrado en una misión que pone a prueba tanto su amistad como su capacidad para salir adelante.

La cinta utiliza el universo de los vehículos Matchbox como punto de partida, pero desarrolla personajes y conflictos propios. El objetivo es combinar secuencias de acción con momentos de humor, sin depender únicamente de la nostalgia relacionada con los juguetes.

La presencia de John Cena generó una fuerte ovación entre los seguidores mexicanos./ Georgina Sánchez