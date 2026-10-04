La Adictiva es acusada de transfobia contra Karina Torres en La Casa de los Famosos México

La Adictiva quedó en medio de la polémica tras su encuentro con Karina Torres en LCDLFM. / LCDLF

La agrupación fue señalada en redes sociales por supuestamente darle un trato diferente a la finalista durante la última fiesta del reality

La Adictiva se encuentra en medio de la polémica luego de su presentación en La Casa de los Famosos México, pues usuarios de redes sociales acusaron a integrantes de la agrupación de haber tenido un trato diferente con Karina Torres, una de las finalistas de la cuarta temporada. El momento ocurrió durante la última fiesta del reality, realizada el pasado viernes 2 de octubre, cuando los músicos convivieron con los habitantes que permanecen en la competencia y algunos de los exparticipantes que regresaron a la casa.

¿Qué pasó entre La Adictiva y Karina Torres?

De acuerdo con los videos que comenzaron a circular en redes sociales, los integrantes de La Adictiva saludaron de manera cercana a varias de las mujeres presentes en la fiesta, incluyendo besos y abrazos. Sin embargo, al llegar con Karina Torres, el saludo habría sido más distante, situación que rápidamente llamó la atención de los seguidores del programa.

Usuarios señalaron que la diferencia en el trato fue evidente y cuestionaron si la actitud de la agrupación pudo estar relacionada con el hecho de que Karina es una mujer trans.

La situación generó una discusión en redes sociales, donde algunos internautas calificaron el momento como un presunto acto de transfobia, mientras otros consideraron que un saludo por sí solo no permite determinar cuál fue la intención de los músicos.

La agrupación convivió con los habitantes de La Casa de los Famosos México previo a la final. / LCDLF

Redes sociales arremeten contra La Adictiva

Tras la difusión de las imágenes, seguidores de Karina Torres y de La Casa de los Famosos México comenzaron a cuestionar a la agrupación y pidieron una explicación sobre lo ocurrido.

Algunos usuarios hicieron énfasis en que la polémica no se centraba únicamente en que Karina no hubiera recibido un beso, sino en la diferencia que percibieron en el trato hacia ella frente al resto de las mujeres.

Hasta el momento, La Adictiva no ha emitido una explicación pública sobre los señalamientos de transfobia. Tampoco se ha confirmado que el supuesto trato diferenciado haya tenido como causa la identidad de género de Karina Torres.