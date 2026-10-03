Exhabitantes regresaron a La Casa de los Famosos México 2026 durante la gala del 2 de octubre para reencontrarse con los finalistas. / LCDLF

La Jefa preparó una inesperada reunión a pocos días de la gran final; los exhabitantes volvieron al lugar donde vivieron la competencia y protagonizaron emotivos reencuentros

La recta final de La Casa de los Famosos México 2026 tuvo una noche especial este jueves 2 de octubre, luego de que varios de los exhabitantes regresaran a la casa para reencontrarse con los finalistas. La sorpresa ocurrió durante la gala, cuando Odalys Ramírez y Diego de Erice anunciaron la entrada de los exparticipantes, provocando gritos y emoción entre quienes permanecen en la competencia.

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¿Quiénes regresaron a La Casa de los Famosos México?

La dinámica se realizó por grupos. Los primeros en entrar fueron Ximena, Arantza, Moisés, Yanet, Luis y Aldo, quienes recibieron la indicación de prepararse para volver a ingresar a la casa. Los exhabitantes tocaron el timbre de la puerta principal y, al escucharlo, los finalistas corrieron hacia el jardín para recibirlos. El reencuentro estuvo marcado por abrazos y muestras de cariño entre los participantes.

Los primeros en entrar fueron Ximena, Arantza, Moisés, Yanet, Luis y Aldo. / Captura

Un segundo grupo también volvió

Minutos después llegó el turno de un segundo grupo de exhabitantes. Flor, Masad, Cynthia, Brianda y Ernesto fueron llamados por los conductores para ingresar nuevamente al reality. Al encontrarse con sus antiguos compañeros, los finalistas no ocultaron su emoción y señalaron lo mucho que habían extrañado a algunos de los participantes que dejaron la competencia semanas atrás.

Los dos últimos participantes en entrar fueron Fede Vigevani y Yahir, quien había salido apenas un día antes tras convertirse en el sexto finalista de la temporada.

Flor, Masad, Cynthia, Brianda y Ernesto regresaron a la casa. / Captura