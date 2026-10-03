La recta final de La Casa de los Famosos México 2026 tuvo una noche especial este jueves 2 de octubre, luego de que varios de los exhabitantes regresaran a la casa para reencontrarse con los finalistas. La sorpresa ocurrió durante la gala, cuando Odalys Ramírez y Diego de Erice anunciaron la entrada de los exparticipantes, provocando gritos y emoción entre quienes permanecen en la competencia.
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¿Quiénes regresaron a La Casa de los Famosos México?
La dinámica se realizó por grupos. Los primeros en entrar fueron Ximena, Arantza, Moisés, Yanet, Luis y Aldo, quienes recibieron la indicación de prepararse para volver a ingresar a la casa. Los exhabitantes tocaron el timbre de la puerta principal y, al escucharlo, los finalistas corrieron hacia el jardín para recibirlos. El reencuentro estuvo marcado por abrazos y muestras de cariño entre los participantes.
Un segundo grupo también volvió
Minutos después llegó el turno de un segundo grupo de exhabitantes. Flor, Masad, Cynthia, Brianda y Ernesto fueron llamados por los conductores para ingresar nuevamente al reality. Al encontrarse con sus antiguos compañeros, los finalistas no ocultaron su emoción y señalaron lo mucho que habían extrañado a algunos de los participantes que dejaron la competencia semanas atrás.
Los dos últimos participantes en entrar fueron Fede Vigevani y Yahir, quien había salido apenas un día antes tras convertirse en el sexto finalista de la temporada.
El regreso ocurrió cuando faltan pocos días para la gran final, por lo que el encuentro permitió que los habitantes que llegaron hasta esta etapa convivieran nuevamente con quienes compartieron con ellos diferentes momentos de la temporada.