Alfredo Adame respalda a Mariana Ochoa y pide votos para que gane La Casa de los Famosos

Alfredo Adame pidió a sus seguidores votar por Mariana Ochoa rumbo a la gran final de La Casa de los Famosos México. / Especial

El actor y conductor volvió a respaldar públicamente a la integrante de OV7, mientras continúa ligado a La Granja VIP, reality en el que fue ganador y ahora participa como crítico

Alfredo Adame volvió a mostrar públicamente su apoyo a Mariana Ochoa rumbo a la gran final de La Casa de los Famosos México 2026. El actor compartió un video en Instagram en el que pidió a sus seguidores votar por la cantante y aseguró que tiene posibilidades de ganar el reality. “Los quiero invitar a votar por Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos”, dijo Adame en el video, donde también destacó la manera en que la cantante ha enfrentado la presión y las críticas durante su participación.

El respaldo ocurre mientras Adame mantiene una relación cercana con otro reality de televisión: La Granja VIP, programa de TV Azteca en el que participó en 2025 y del que se convirtió en ganador. Para la segunda temporada, regresó como parte del equipo de críticos.

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre Mariana Ochoa?

En su publicación, Adame pidió directamente a sus seguidores apoyar con votos a Mariana Ochoa de cara a la última gala de la competencia.

“Puede ganar, tiene todas las probabilidades”, aseguró el actor, quien también reconoció que la cantante ha soportado momentos de presión durante el programa.

Adame destacó particularmente la manera en que Ochoa ha enfrentado las críticas que ha recibido dentro y fuera del reality.

“Lo ha llevado muy bien, aguantó toda la funa, aguantó toda la presión”, expresó.

Finalmente, insistió en su llamado a votar por la integrante de OV7 y recordó que ya consiguió su lugar en la gran final. “Muchos votos por Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos, ya está en la final y el próximo domingo, pues, es el evento”, señaló.

El apoyo de Adame a Mariana Ochoa ocurre en un contexto particular, pues el actor también ha expresado públicamente su respaldo a La Granja VIP, reality de TV Azteca que compite por la atención de la audiencia con La Casa de los Famosos México.

Incluso antes del estreno de la segunda temporada, Adame habló sobre la competencia entre ambos realities y manifestó su respaldo a La Granja VIP. En una entrevista, el actor aseguró que el programa de TV Azteca tendría ventaja sobre La Casa de los Famosos México y afirmó que, desde su perspectiva, podría “destrozar” al reality de TelevisaUnivision.

Adame participó en la primera temporada de La Granja VIP y posteriormente regresó al programa como crítico. / @ alfredoadame.goldenboy

Mariana Ochoa llegó a la final después de ser eliminada

El respaldo de Adame llega después de un recorrido particular de Mariana Ochoa dentro de la cuarta temporada del reality. La cantante fue la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026, pero posteriormente tuvo una segunda oportunidad al permanecer en El Exilio y regresar a la competencia gracias a la decisión del público.

Después de las últimas eliminaciones, la lista definitiva de los cinco finalistas quedó conformada por Mariana Ochoa, Karina Torres, Gema Garoa, Memo Schutz y Ese Pérez.

¿Cuándo es la final de La Casa de los Famosos México?

La gran final de la cuarta temporada se realizará este domingo 4 de octubre a las 20:30 horas, cuando se defina al ganador o ganadora de La Casa de los Famosos México 2026. Mariana Ochoa llegará a la última gala junto con Karina Torres, Gema Garoa, Memo Schutz y Ese Pérez, quienes continúan en la competencia por el triunfo.

Así, a pocos días de conocer al ganador, Alfredo Adame se sumó públicamente a los mensajes de apoyo para Mariana y pidió a sus seguidores que participen con sus votos.