Filtran supuesto ganador de La Casa de los Famosos México 2026; ¿quién se llevará los 4 millones?

A unas horas de la gran final de La Casa de los Famosos México 2026, una filtración señala a Karina Torres como la posible ganadora de los 4 millones de pesos, aunque el resultado todavía no ha sido confirmado

La gran final de La Casa de los Famosos México 2026 está más cerca y, previo a que el público conozca al ganador, ya circula una supuesta filtración que coloca a Karina Torres como la posible triunfadora de la cuarta temporada.

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La información ha generado expectativa entre los seguidores del reality, sin embargo, no se trata de un resultado oficial. El nombre del ganador será confirmado hasta la transmisión de la final, cuando concluya el proceso de votación.

¿Karina Torres será la ganadora de La Casa de los Famosos México?

La versión que circula en redes sociales apunta a Karina Torres como una de las habitantes con mayor respaldo rumbo a la final.

Según la encuesta realizada por Vaya Vaya previo a la gala la colocó al frente de las preferencias con 38 por ciento del apoyo, seguida por Mariana Ochoa, quien registra 28 por ciento.

Gema Garoa y Ese Pérez aparecen con 15 por ciento cada uno, mientras que Memo Schutz cuenta con 4 por ciento.

Es importante señalar que estos porcentajes corresponden a una encuesta y no al conteo oficial de votos, por lo que no determinan quién ocupará el primer lugar.

¿Quiénes son los finalistas?

La cuarta temporada llegará a su última noche con cinco habitantes que consiguieron mantenerse hasta el final: Karina Torres

Mariana Ochoa

Gema Garoa

Ese Pérez

Memo Schutz Los cinco competirán por convertirse en el ganador de esta edición y llevarse el premio económico.

Karina Torres es señalada como la posible ganadora de La Casa de los Famosos México 2026. / LCDLF

¿Cuándo es la final de La Casa de los Famosos México 2026?

La gran final se realizará este domingo 4 de octubre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. La transmisión podrá seguirse por Las Estrellas y ViX, donde también habrá contenidos especiales antes y después de la gala.

Será durante esta emisión cuando se conozca el orden definitivo de los finalistas y, finalmente, el nombre del ganador de la cuarta temporada.

¿Cuánto dinero ganará el vencedor?

El ganador de La Casa de los Famosos México 2026 recibirá un premio de 4 millones de pesos. Aunque la supuesta filtración coloca a Karina Torres como favorita para quedarse con el primer lugar, el resultado no puede darse por confirmado hasta que termine la votación y la producción anuncie oficialmente al ganador durante la final.