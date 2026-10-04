Dua Lipa sorprende en concierto de Shakira y cantan juntas “Antología” en Madrid | VIDEO

Dua Lipa sorprendió al público al subir al escenario junto a Shakira en Madrid. / Captura

La cantante británica apareció como invitada sorpresa durante el octavo concierto de Shakira en Madrid y ambas protagonizaron uno de los momentos más esperados de la noche

Dua Lipa y Shakira sorprendieron al público durante el concierto que la cantante colombiana ofreció este sábado 3 de octubre en Madrid, donde ambas subieron al escenario para interpretar juntas “Antología”, uno de los temas más emblemáticos de la carrera de la barranquillera. La aparición de la artista británica ocurrió durante el octavo concierto de la residencia de Shakira en la capital española y marcó la primera vez que ambas cantantes compartieron escenario.

¿Cómo fue el encuentro entre Dua Lipa y Shakira?

Pasadas las 22:30 horas, Shakira interrumpió momentáneamente su espectáculo para presentar a su invitada especial ante los asistentes. La colombiana expresó su admiración por Dua Lipa y aseguró que era un honor interpretar con ella una canción tan significativa. Posteriormente, la cantante británica apareció sobre el escenario y ambas comenzaron a cantar “Antología”.

El momento provocó la reacción inmediata del público, pues aunque Shakira y Dua Lipa habían mostrado públicamente su admiración mutua, hasta ahora no habían realizado una presentación juntas.

Dua Lipa se convirtió en la invitada sorpresa de Shakira y ambas cantaron “Antología”. / Captura

Dua Lipa ya había cantado “Antología”

La elección de la canción tuvo un antecedente. En noviembre de 2025, durante su presentación en Bogotá como parte del Radical Optimism Tour, Dua Lipa interpretó “Antología” en español como homenaje a Shakira. La interpretación llamó especialmente la atención de los seguidores de ambas artistas y posteriormente la propia Shakira reaccionó al momento, celebrando que la cantante británica hubiera elegido uno de sus temas.

“Antología” forma parte de Pies descalzos, álbum que Shakira lanzó en 1995 y que se convirtió en uno de los trabajos fundamentales de su carrera.

Shakira y Dua Lipa interpretaron juntas “Antología” durante el octavo concierto de la colombiana en Madrid. / Captura

Dua Lipa fue la invitada sorpresa de Shakira en Madrid

La participación de Dua Lipa se sumó a otras apariciones especiales que Shakira ha tenido durante su residencia en Madrid, entre ellas las de Laura Pausini, Alejandro Sanz y Manuel Turizo.

El concierto de este 3 de octubre también tuvo una característica especial, ya que fue transmitido internacionalmente en vivo, lo que permitió que los seguidores de la cantante pudieran disfrutar del espectáculo desde distintos países.