Juan García, el mexicano originario de Hidalgo, completó el reto de MrBeast tras 202 días dentro de un supermercado. / RS

Juan García, originario de Hidalgo, logró completar el extremo reto de MrBeast junto con otros tres participantes y recibió parte del premio de 1 millón de dólares

Juan García, un mexicano originario de Hidalgo, finalmente salió del supermercado donde permaneció encerrado durante 202 días como parte de uno de los retos más extremos de MrBeast. El participante consiguió llegar hasta el final junto con otros tres concursantes y recibió parte del premio de 1 millón de dólares.

El reto se realizó en un supermercado adquirido por el creador de contenido estadounidense Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, en Carolina del Norte. Lo que comenzó como una competencia para determinar quién podía permanecer más tiempo dentro del establecimiento terminó convirtiéndose en una prueba de resistencia que se prolongó durante más de seis meses.

¿En qué consistió el reto de MrBeast?

La dinámica comenzó con decenas de participantes que debían permanecer dentro del supermercado y evitar abandonar el establecimiento. Originalmente, el premio estaba establecido en 250 mil dólares, pero las condiciones cambiaron conforme avanzó la competencia.

Juan llegó a la etapa final junto con otros tres concursantes: Jackson, Rayhon y Eldin. MrBeast les planteó entonces un nuevo desafío: permanecer juntos y consumir los alimentos disponibles en el supermercado para poder obtener el premio millonario.

La cantidad de comida representaba un desafío por sí misma. Los participantes debían consumir alrededor de 4.3 millones de calorías sin abandonar el establecimiento y procurando que la comida no se echara a perder.

Incluso, las reglas establecieron que las calorías desperdiciadas serían descontadas del premio. Para evitarlo, el grupo congeló alimentos, preparó diferentes platillos y buscó distintas formas de aprovechar la mercancía disponible.

El señor Juan fue uno de los cuatro participantes que lograron completar la última etapa del desafío. / RS

¿Cómo logró Juan resistir más de seis meses?

Durante los 202 días de encierro, Juan tuvo que adaptarse a una rutina completamente distinta a la de su vida cotidiana. Además de participar en las actividades del reto, realizó ejercicio para poder consumir una mayor cantidad de alimentos.

El mexicano llegó a acumular 2 millones 735 mil pasos, cifra que le permitió recibir un reconocimiento dentro del propio desafío como el participante que más caminó durante la competencia.

La exigencia física también tuvo consecuencias. Juan sufrió una lesión en el tobillo y sus compañeros intentaron convencerlo de descansar para evitar que su condición empeorara. Sin embargo, el mexicano continuó participando en las actividades del reto y posteriormente pudo recuperarse para seguir adelante.

Juan llegó al reto acompañado de su hijo

Juan García ingresó originalmente al supermercado acompañado de su hijo Ángel, quien posteriormente abandonó la competencia debido a compromisos escolares y laborales.

El mexicano decidió continuar por su cuenta y terminó convirtiéndose en uno de los cuatro finalistas. Durante los meses de encierro, también desarrolló una relación cercana con los demás participantes, quienes llegaron a llamarlo “tío Juan”. Su participación también incluyó momentos fuera de la competencia física. Durante el reto, Juan aprendió algunas palabras y frases en inglés con ayuda de uno de sus compañeros e incluso escribió una carta de agradecimiento.

El reto consiste en resistir dentro de un supermercado bajo distintas dinámicas de convivencia. / RS

¿Cómo terminó el reto de MrBeast?

Después de más de seis meses dentro del supermercado, los cuatro participantes lograron reducir prácticamente por completo la cantidad de alimentos que quedaban en el establecimiento.

Para el tramo final, únicamente permanecían 3 mil 882 calorías de comida. Los concursantes prepararon su última comida mientras familiares, amigos y seguidores esperaban afuera del supermercado. Después de consumir los últimos alimentos, MrBeast les indicó que finalmente podían cruzar la línea que había marcado el límite de la competencia.

Los cuatro participantes abandonaron el supermercado entre abrazos y celebraciones con sus familiares. En el caso de Juan, el mexicano se reencontró con su esposa y le entregó un anillo que había elegido durante su permanencia en el establecimiento. Finalmente, MrBeast anunció que los cuatro participantes habían ganado 1 millón de dólares por completar el desafío.