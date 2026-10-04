La noche de este sábado 3 de octubre se llevó a cabo la 68ª edición de los Premios Ariel, ceremonia organizada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) para reconocer a las producciones, intérpretes y especialistas que destacaron en el cine mexicano.
Premios Ariel 2026: estos son todos los nominados por categoría
La gala tuvo como sede los Estudios Churubusco de la Ciudad de México y contó con la conducción de Fernando Bonilla. La ceremonia también marcó la celebración por el 80 aniversario de la AMACC. Entre las películas que llegaron con mayor número de nominaciones destacó En el camino, de David Pablos, con 13 menciones, seguida de Aún es de noche en Caracas, con nueve, y El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja), con ocho.
La ceremonia reconoce distintas áreas de la producción cinematográfica, desde actuación y dirección hasta fotografía, maquillaje, vestuario y efectos visuales.
Lista de ganadores de los Premios Ariel 2026
Revelación actoral: Víctor Miguel Prieto Simental, por En el camino.
Coactuación masculina: Mariano López Sosa, por En el camino.
Coactuación femenina: Ángeles Cruz, por Las locuras.
Cortometraje documental: Las voces del despeñadero.
Cortometraje de animación: Desdoblándome y Teatro Secreto.
Cortometraje de ficción: Azul.
Efectos especiales: Arturo Vázquez, por Contraataque.
Efectos visuales: Amet Ramos, Esau Casarrubias, por Un cuento de pescadores y Gastón Álvarez, por Autos, mota y rocanrol.
Vestuario: Gilda Navarro y Joanna Nogueiras Yankelevich, por Autos, mota y rocanrol.
Maquillaje: Karina E. Monroy, por Autos, mota y rocanrol.
Diseño de arte: Christian Alfredo Galindo García y Consuelo Ileana Martínez Ruiz, por Autos, mota y rocanrol.
Mejor edición: Omar Guzmán y Sebastián Sepúlveda, por O último azul.
Mejor fotografía: Ximena Amann, por En el camino.
Mejor sonido: Alex de Icaza y David Montero, por Autos, mota y rocanrol.
Mejor música original: YOM, por La reserva.
Mejor película iberoamericana: Un poeta (Colombia), Simón Mesa Soto.
Mejor guion adaptado: Jimena Montemayor Loyo, por Mujeres del alba.
Mejor guion original: Gabriel Mascaro y Tibério Azul, por Azul.
Mejor largometraje de animación: Soy Frankelda, Arturo Ambriz Rendón y Rodolfo Ambriz Rendón.
Mejor largometraje documental: La libertad de Fierro, Santiago Esteinou.
Mejor opera prima: La reserva, Pablo Pérez Lombardini.
Mejor actor: Osvaldo Sánchez, por En el camino.
Mejor actriz: Diana Sedano, por Juana.
Mejor dirección: David Pablos, por En el camino, y Pablo Pérez Lombardini por La reserva.
Mejor película: En el camino.
Premios Ariel 2026: ¿qué películas destacaron?
En el camino llegó como una de las principales contendientes de la noche después de encabezar las nominaciones con 13 menciones. La cinta de David Pablos compitió en categorías como Película, Dirección, Actor, Revelación actoral, Fotografía, Edición y Guion original.
Por su parte, Autos, mota y rocanrol consiguió reconocimientos en distintas categorías técnicas, entre ellas Vestuario, Maquillaje, Diseño de arte y Efectos visuales.
La edición 2026 de los Premios Ariel representó además el regreso de la ceremonia a la Ciudad de México, después de tres ediciones consecutivas realizadas en Jalisco.