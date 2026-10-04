La noche de este sábado 3 de octubre se llevó a cabo la 68ª edición de los Premios Ariel , ceremonia organizada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) para reconocer a las producciones, intérpretes y especialistas que destacaron en el cine mexicano.

La gala tuvo como sede los Estudios Churubusco de la Ciudad de México y contó con la conducción de Fernando Bonilla. La ceremonia también marcó la celebración por el 80 aniversario de la AMACC. Entre las películas que llegaron con mayor número de nominaciones destacó En el camino, de David Pablos, con 13 menciones, seguida de Aún es de noche en Caracas, con nueve, y El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja), con ocho.